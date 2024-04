Joven exhibe injusticia en su trabajo tras ser despedida por la muerte de su madre

La asistente de vuelo recibió muchos mensajes de apoyo por el duro momento que está pasando. (Tiktok @favi_trotamundos)

“Así se siente perder a tu mamá y el trabajo de tus sueños en el mismo mes”, fueron las palabras que expresó la asistente de vuelo Fabiola, cuyo usuario es @favi_trotamundos al ser despedida injustificadamente de su trabajo en una famosa aerolínea mexicana.

De acuerdo con la asistente de vuelo, denunció la injusticia que pasó por la aerolínea mexicana al despedirla injustificadamente a pesar del duelo que estaba pasando por la muerte de su madre.

La joven expresó que, a pesar de ser una de las estudiantes con las notas más sobresalientes, el dolor por perder a su madre fue muy fuerte, por lo que sus defensas bajaron y tuvo que ausentarse en su trabajo; sin embargo, poco les importó a sus jefes que decidieron despedirla.

“Mi mamá muere de una forma trágica y violenta durante el proceso de selección que lleve en mi empleo. Mi sueño y el dueño de mi mamá era de entrar a esa aerolínea, el cual se hizo realidad, aunque ella ya no estaba para verlo”, comentó

“Días extenuantes de estudiar después de 9 horas en la escuela dirimente, más de 6 exámenes por semana mi promedio era sobresaliente a pesar del duelo que estaba atravesando”, destacó.

Usuarios arremeten contra la aerolínea

La aeromoza junto a su madre antes de su trágica muerte. (Tiktok @favi_trotamundos)

La mujer explicó que a pesar de que presentó justificantes del Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS) al solicitar incapacidad por la muerte de su madre, los directivos de aerolínea no le ayudaron, por lo que a pocos días de graduarse, le notificaron que estaba despedida.

“Tuve dos faltas; un retardo por enfermedad. Pedí ayuda a la aerolínea por el duelo de mi madre porque me bajó las defensas, pero no se pudo lograr nada. Ya que tuve un justificante del IMSS porque me pedían incapacidad. A solo tres días de graduarme me dieron a elegir firmar mi renuncia, dije que sí, pero dos días después me enteré de que fue despido”: contó.

“Me dijeron que no puedo volver a participar, era para mí, mi plan de vida y carrera. Ahora, no es solo es el duelo por mi mamá, sino por perder el trabajo de mis sueños”, finalizó.

El video inmediatamente se volvió viral en la red social de Tiktok generando más de 50 mil reproducciones, en donde cientos de usuarios atacaron a la famosa aerolínea mexicana por despedir a la joven injustificadamente y no tener corazón por el duro momento que se encuentra pasando al perder a su progenitora.

“Oye, a un amigo (piloto) le pasó lo mismo. Se le murió su mamá, y le dieron solo “2 días” y le dijeron “acuérdate que el trabajo es más importante”. En la misma aerolínea. se que te esforzaste mucho”; “Te pasas no tienen corazón HDSPTM”; “Ojalá los que se encarguen les pasen por eso, para que sientan lo que pasa la chica”; “Esos weyes no tienen corazón y su servicio es una mierda”; “laboralmente hablando lo digo por experiencia: se te cierra una puerta, pero se abre todo un mundo. con esa preparación eres una gran candidata en otras aerolíneas. Vive y aprende de tu duelo”; “mi más sentido pésame amiga, échale ganas, el futuro tendrá algo bueno para ti ya lo verás”, fueron algunas de las reacciones.