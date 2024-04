Tribunal Electoral devolvió candidatura a Santiago Nieto

El morenista podrá competir por un escaño en el Senado (Cuartoscuro)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó regresar la candidatura al Senado de la República a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Con tres votos y uno en contra, así como un análisis corto, la máxima autoridad en la materia revocó la decisión de la Sala Regional Toluca, por lo que el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podrá aparecer en la boleta electoral mientras busca un lugar en la Cámara Alta en la segunda fórmula por mayoría relativa.

El proyecto fue presentado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien desde el inicio propuso devolver la candidatura al considerar que la Sala Regional calificó de forma indebida los requisitos que establece la ley en Querétaro para aquellos que aspiran a ser candidato por alguno de los cargos de elección popular.

“(La Sala Regional Toluca) llevó a cabo una interpretación restrictiva y sesgada que no es acorde con el modelo constitucional de protección de derechos humanos ni con la finalidad constitucional que persigue el requisito de elegibilidad”

Aunado a lo anterior, se explicó que el político fue registrado en Querétaro, pese a que nació en la Ciudad de México, por lo que sí cumple con los requisitos que marca la ley.

“El requisito constitucional prevé como presupuesto el ser originario de la entidad federativa, no haber nacido en esta, por lo que se trata de un concepto más amplio que debe ser interpretado de manera que potencie los derechos fundamentales involucrados”, expresó la sentencia.

Los votos a favor fueron de Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata; no obstante, el sufragio en contra fue de Janine Otálora.

Santiago Nieto celebró decisión del TEPJF

El extitular de la UIF impugnó la decisión de la Sala Regional (Cuartoscuro)

Tras el término de la sesión, el morenista habló con los medios de comunicación que se dieron cita en la sede del Tribunal y ahí expresó que regresaba a Querétaro para reincorporarse a las actividades proselitistas, además de que celebró que “los panistas” no hayan logrado su cometido de que no participara en la contienda electoral.

“Se acabó para los panistas. Vamos, en este momento, de regreso a Querétaro. Vamos a enfrentar la batalla electoral. Quisieron sacarme a la mala los panistas y no pudieron, quisieron... me han estado generando un ataque sistemático y no pudieron conmigo”, señaló el miércoles 10 de abril.

Asimismo, el exfuncionario federal sentenció que es un hombre de leyes y reiteró que hoy los magistrados le dieron la razón: “El derecho, la razón y los derechos fundamentales están de mi lado. Yo agradezco, como un hombre de leyes que soy, y reconozco la argumentación jurídica de los magistrados”.

El extitular de la UIF acusó a los panistas de la entidad por las decisiones en su contra (Cuartoscuro)

Conviene recordar que el problema inició porque Nieto Castillo vinculó este suceso con una estrategia del Partido Acción Nacional (PAN) para limitar su participación política. Fue durante una conferencia de prensa que Santiago Nieto argumentó que su actual situación es parte de un miedo palpable dentro del PAN, ante una oposición fortalecida al interior de la entidad.

En aquellos momentos, el exfuncionario enfatizó su formación legal y argumentó basándose en la Constitución Política de Querétaro, que su residencia en el estado no debería ser motivo para invalidar su candidatura, citando un artículo que define la residencia en términos de nacimiento o vecindad.

Además, hizo referencia a la Ley Orgánica Municipal de Querétaro, que sostiene la no pérdida de residencia por asumir un cargo de elección popular o comisión oficial no permanente fuera del lugar de residencia habitual.