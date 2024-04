Cuánto dinero cobra Ernesto Barajas de Enigma Norteño por un narcocorrido

Enigma Norteño es una agrupación musical de Sinaloa que cuenta con 20 años de trayectoria (Foto: Instagram/@ernestobarajasoficial)

Con dos décadas de trayectoria musical, Enigma Norteño se ha posicionado como una de las agrupaciones más populares de narcocorridos. Gran parte de sus composiciones hablan sobre capos de la droga y miembros del Cártel de Sinaloa, como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El grupo se fundó en Culiacán, Sinaloa en el año 2004. Actualmente está conformado por Ernesto Barajas (voz principal), Humberto Pérez (voz y bajo sexto), Adán Hernández (segunda voz y bajo sexto), Alonso Hernández (bajo eléctrico), Freddy Hernández (acordeón) y Conín Camacho (batería).

Entre su repertorio musical, Enigma Norteño cuenta con diversas canciones dedicadas al Cártel de Sinaloa, tanto a la facción que lidera Ismael ‘El Mayo’ Zambada como la que encabezan Los Chapitos (los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán).

Algunos de sus temas más populares son El Sr. Mayo Zambada, Edgar Guzmán, Iván el Chapito, Serafín Zambada, Iván Archivaldo, La fiesta de Joaquín, Los plebes de Culiacán y El Mayito Gordo, los cuales hablan sobre los lujos, excesos y actividades criminales que llevan a cabo los miembros de dicha organización delictiva.

Ernesto Barajas ha compuesto diversos temas para el Cártel de Sinaloa (Foto: Facebook/pokermusicoficial)

Al igual que con otros bandas y artistas musicales que se dedican a componer canciones sobre el crimen organizado, algunos de los narcocorridos que interpreta Enigma Norteño son “por encargo”, es decir, que reciben una retribución económica por escribir el tema.

En abril de 2022, el periodista José Luis Montenegro entrevistó al vocalista de Enigma Norteño y le preguntó sobre la manera en que componen sus canciones. Durante la conversación, Ernesto Barajas dio a conocer cuánto dinero costaba componer un narcocorrido.

“Yo cobro 25 mil dólares por narcocorrido”, respondió Barajas en la entrevista que se publicó en Independent en Español, misma que fue retomada en el libro Los Chapitos: radiografía criminal de los herederos del Cártel de Sinaloa (Penguin Random House, 2024), escrito por Montenegro.

Antes del pago, que equivale a más de 400 mil pesos mexicanos, emisarios del Cártel de Sinaloa contactan al vocalista para proponer que escriba un corrido sobre determinado personaje. Para ello, el músico recibe ciertos datos para que los incluya en la letra. Con dicha información se procede a componer la canción, la cual es enviada a los intermediarios de la organización.

Ernesto Barajas y su grupo decidieron cancelar el concierto que tenían previsto en Baja California por las amenazas del CJNG (Foto: Instagram/@nelssiecarrillo)

En caso de que la canción sea aprobada, se procede a su grabación y distribución. No obstante, también existe la posibilidad de que el artista musical se rehúse a escribir un narcocorrido por determinada razón. “Mientras te conduzcas con respeto y no ofendas a otros bandos, puedes o no componer el corrido”, señaló Ernesto Barajas en la entrevista referida.

Pese a la retribución económica, también existen ciertos “riesgos” para los cantantes de narcocorridos, ya que en ocasiones reciben amenazas de grupos contrarios, lo cual ha llevado a la cancelación de conciertos y shows en vivo.

En julio de 2023 se difundió un narcomensaje firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —uno de los principales rivales del Cártel de Sinaloa— que estaba dirigido a Ernesto Barajas.

En el aviso se advertía que no se presentaran en la Feria de Rosarito, en Baja California, pues de lo contrario habría represalias. “Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño”, se lee en el mensaje que fue compartido por la creadora de contenido @nelsiecarrillo.

En el narcomensaje se indicaba que Barjas supuestamente recibía protección de dos integrantes del Cártel de Sinaloa, identificados como Alfonso Arzate García, alias ‘El Aquiles’, y René Arzate García, alias ‘La Rana’.