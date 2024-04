Adrián Uribe se lanza a la política; así lo anunció en redes: “No los voy a defraudar” | VIDEO

El actor no reveló en qué partido militará ni en a qué cargo aspirará. (Instagram/@adrianuribe)

Adrián Uribe sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales este martes 09 de abril con un mensaje muy importante: abandonará temporalmente el medio artístico nacional para incursionar en la política.

“Hola a todos. Bueno, quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado, me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. A mí de verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante todo este tiempo”, comentó.

“Este es el momento de regresarle algo a mi país, sí, voy a incursionar en la política y lo voy a hacer por todos nosotros, porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político o un ser humano, alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y que sea honesto. De verdad no los voy a defraudar. Cuenten conmigo, yo sé que contaré con ustedes”.

El intérprete de 'El Vitor' no reveló en qué partido va a militar ni en qué cargo. Crédito: X: @AdrianUribe

El actor, también conocido como ‘El Vitor’ por su icónico personaje de comedia, no compartió más detalles al respecto, por lo que se desconoce a qué cargo político se postulará y en qué partido podría participar.

Su anuncio dividió opiniones en redes sociales, pues hasta hace unos minutos se desconocían sus intenciones políticas.

“El verde o Movimiento Ciudadano (MC)”. “Recuerdo que alguien en su momento hizo algo así y era para un proyecto de TV”. “Apostaría a qué es con MC”. “Con el partido que sea no se puede permitir que siga llegando gente que no sabe nada de administración pública por eso estamos donde estamos. Con buenos sentimientos no sale un país adelante”, fueron algunas reacciones.

La influencer quiere ser diputada local por el PT. (X: @AlmaAlcarazH)

Paola Suárez se lanzará como diputada local este 2024

Adrián Uribe no es el único famoso que ha anunciado sus intenciones políticas este año, también lo hizo Paola Suárez. De acuerdo con la información que compartió Alma Alcaraz, aspirante a la gubernatura de Guanajuato por el partido Morena, en X -antes Twitter-, la influencer se lanzará como diputada local:

“¡Pues la verdad no estamos nada perdidas! Hoy Paolita Suárez y yo disfrutamos una buena comida y nos lanzamos por una cebadina (una bebida típica realizada con jamaica o tamarindo y bicarbonato de sodio). Paola es una gran amiga y compañera del PT, digna representante de la comunidad en todo México y quien además es próxima candidata a diputada local”.

Paola Suárez se aventurará en el ámbito político como candidata a una diputación local por el Partido del Trabajo (PT) en 2024. Es pertinente señalar que el PT es parte de la coalición Juntos Haremos Historia, junto con el Partido Verde Ecologista de México (PEVEM) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).