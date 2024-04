Macaulay Culkin es ‘contratado’ como bell boy en un hotel de Los Cabos por una romántica razón

Brenda Song celebró su cumpleaños en el paradisiaco destino de Baja California, donde Macaulay Culkin organizó una estancia muy especial para ella. Foto: @culkamania

En diciembre de 2023, Macaulay Culkin develó su estrella en el Paseo de la Fama de la Fama de Hollywood. El hecho fue sumamente emotivo por dos motivos. Primero, porque ocurrió años después de la etapa más oscura del actor; y segundo, por las emotivas palabras que le dedicó a su esposa, la actriz y cantante Brenda Song, pieza clave en la recuperación del actor.

Hace unos días, Culkin hizo lo que suele no hacer: compartir un poco de su vida personal en redes sociales. El protagonista de Home Alone -Mi pobre angelito en México- y su esposa viajaron a Los Cabos, San Lucas, para celebrar el cumpleaños de Song.

Sin embargo, a diferencia de otras celebridades, sus vacaciones fueron todo, menos comunes. Culkin decidió consentir a su esposa encarnando un papel que nunca antes hizo en el cine: empleado de un hotel.

En una publicación hecha en Instagram, el actor contó que al llegar al hotel compró una playera que lo hacía ver como un empleado del hotel, coincidencia que le dio una romántica idea:

“Como ahora me parecía al personal, decidí pasar mis cuatro días allí, haciéndome pasar por camarero junto a la piscina, ama de casa, chico de cabaña, asistente de servicio de habitaciones y salto de botones”.

Macaulay Culkin y Brenda Song durante su estancia en Los Cabos, México. Foto: culkamania.

La historia de amor de Macaulay Culkin y Brenda Song

La historia de amor entre Macaulay Culkin y Brenda Song ha cautivado la atención del público, a pesar de que la pareja suele mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal.

La pareja se conoció en el set de la película Changeland, dirigida por Seth Green, en 2017. Desde entonces, han mantenido una relación sólida, que ha dado frutos en forma de dos hijos: Dakota, nacida en 2021, y Carson, llegado a principios de 2023.

El último evento público en el que se les vio juntos fue en diciembre pasado, durante un momento muy especial para Culkin: la ceremonia en la que descubrió su estrella en el Paseo de la Fama. En ese momento, la pareja estuvo acompañada por sus hijos, así como por familiares y amigos cercanos, incluyendo a los hermanos de Culkin, su ahijada Paris Jackson y los actores de Home Alone, Seth Green y Catherine O’Hara.

Macaulay Culkin contó cómo surgió la idea a través de una publicación en Instagram. Foto: @culkamania

Durante su discurso en la ceremonia, Culkin expresó su profundo agradecimiento a Song por haberle ayudado a encontrar un sentido a su vida, especialmente en momentos difíciles. Con palabras emotivas, Culkin elogió a Song como su “campeona” y la persona que le ha dado “todo su propósito”. Además, destacó el papel fundamental que ella ha desempeñado en la formación de su familia y en su felicidad.

“No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos te has convertido en una de mis tres personas favoritas. Te amo”, indicó el actor.