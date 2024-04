¿De qué murió Ernesto Gómez Cruz, actor que brilló en ‘Los Caifanes’ y ‘El Infierno’?

La Asociación Nacional de Actores confirmó el deceso del histrión la noche del 6 de abril; tenía 90 años de edad. Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae.

La noche del sábado 6 de abril, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer el sensible fallecimiento del primer actor Ernesto Gómez Cruz, a los 90 años de edad. Considerado como un ícono del cine mexicano, durante sus últimos cuatro años de vida gradualmente dejó de hacer apariciones públicas debido a los estragos de una enfermedad degenerativa.

La ANDA así dio la noticia: “La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Compañero Ernesto Gómez Cruz. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. La comunidad artística en México sufre hoy la pérdida de un gran artista y compañero. QEPD”.

ANDA anuncio de fallecimiento de Ernesto Gómez Cruz foto: Captura de pantalla X

¿Por qué se alejó de los reflectores?

Honesto, pero caer en la negatividad, Ernesto Gómez Cruz dejó entrever que padecía una enfermedad degenerativa. En junio de 2019, durante la entrega número 61 de los Premios Ariel en la Ciudad de México, el histrión habló para los micrófonos de Ventaneando, donde anticipó su eventual desaparición de eventos públicos para esperar su desenlace: “Me he sentido muy mal, estoy enfermo. Serían mis últimas presentaciones, pienso yo, sin ser muy negativo. Ya disfruté de estos eventos”.

Al ser cuestionado sobre la enfermedad que lo aquejaba, el primer actor evitó referirse a ella:

“Sonaría muy funesto (decir qué padece), tengo que aprovechar estos instantes que ya no es el Gómez Cruz de años atrás. Ya gocé mi tiempo y ahora, sin ser muy negativo, esperar el momento. Espero que ese momento tarde en llegar”.

En mayo de 2023, Gómez Cruz, junto a Mónica Huarte y otros destacados actores, recibieron un reconocimiento por sus aportaciones al cine. El evento quedó registrado en las redes sociales del histrión, quien acudió a la ceremonia en sillas de ruedas. Además de la falta de movilidad, lucía cansado y con menor peso en comparación con sus apariciones de un año antes.

Su deterioro también quedó registrado en una fotografía al lado de Julissa, productora y actriz con quien trabajó en el filme Los Caifanes (1967), dirigido por Juan Ibáñez.

Julissa y Ernesto Gómez Cruz, en una de las últimas fotografías que el actor compartió en redes sociales. Foto: @ernestogomezcruzoficial

¿De qué murió?

A unas horas de que la noticia fue difundida, su hija, Virginia Gómez, habló sobre los padecimientos que aquejaron al histrión: “Él ya tenía demencia senil, de repente no quería comer. Estuvo con problemas renales desde hace ya varios años y nunca se detectó la bacteria que tenía, entonces a cada rato se enfermaba, cada mes, cada quince días y eso implicó un deterioro de su cuerpo”.

Las especulaciones en torno a la lucidez de Ernesto Gómez Cruz comenzaron a principios de 2023, cuando la actriz Zaide Silvia Gutiérrez alentó los rumores sobre que el actor padecía una enfermedad degenerativa, presumiblemente Alzheimer. En marzo de ese año, durante la promoción de la película ¡Qué viva México!, Silva Gutiérrez declaró en Todo para la Mujer de Maxine Woodside que el primer actor sufría episodios de pérdida de memoria y desorientación en las locaciones:

“Cada semana le decía lo que iba a suceder. Había veces en que se acordaba, a veces no y a veces no podía ubicar quién era yo. Siempre fue muy entusiasta y siempre deseando volver a la pantalla porque la vocación es algo a lo que no se puede renunciar”, indicó.

Alzheimer: causas, síntomas y tratamientos

De acuerdo con el sitio especializado Mayo Clinic, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por cambios en el cerebro que resultan en la acumulación de ciertas proteínas, lo que provoca que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales mueran con el tiempo.

Este proceso conduce a una serie de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales, lo que finalmente afecta la capacidad de funcionamiento de una persona.

Los signos tempranos de la enfermedad suelen incluir el olvido de eventos o conversaciones recientes. Con el tiempo, estos síntomas pueden empeorar y convertirse en problemas graves de memoria, así como en la pérdida de la capacidad para realizar tareas cotidianas.

Aunque no existe un tratamiento definitivo que cure la enfermedad de Alzheimer, existen medicamentos que pueden ayudar a mejorar los síntomas o retardar su progresión. Además, los programas y servicios están disponibles para brindar apoyo tanto a las personas con la enfermedad como a sus cuidadores.

Sin embargo, en las etapas avanzadas de la enfermedad, la pérdida grave de la función cerebral puede dar lugar a complicaciones como la deshidratación, la desnutrición o las infecciones, que pueden poner en peligro la vida del paciente.

Ernesto Gómez Cruz participó en más de 100 producciones a lo largo de su prolífica trayectoria. Los Caifanes, El Infierno y El crimen del padre Amaron son sus películas más recordadas. Foto: ernestogomezcruzoficial

Ernesto Gómez Cruz y su huella en el cine

Ernesto Gómez Cruz es una figura emblemática del cine mexicano cuya carrera abarca décadas de dedicación al arte de la actuación. Nacido el 7 de noviembre de 1933 en Veracruz, su impacto en la industria cinematográfica, teatral y televisiva es innegable, participando en más de 100 producciones a lo largo de su prolífica trayectoria.

Su versatilidad y talento han sido reconocidos con numerosos premios y distinciones a lo largo de los años. Uno de los más destacados es el Ariel de Oro, otorgado en 2008 por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este galardón, considerado uno de los más prestigiosos en el ámbito del cine mexicano, es un tributo a aquellos individuos cuya obra ha dejado una marca indeleble en la cinematografía nacional.

El Ariel de Oro no solo reconoce la excelencia artística de Gómez Cruz, sino también su profundo impacto en la cultura cinematográfica de México. Su labor no se limita únicamente al cine, ya que también ha dejado una huella imborrable en el teatro y la televisión mexicanos.