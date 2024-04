Loret de Mola respalda a AMLO tras irrupción de policía ecuatoriana a embajada mexicana: “Tiene las herramientas diplomáticas”

Carlos Loret de Mola daseguró que AMLO tenía el respaldo de su gobierno y de los mexicanos. Crédito: Instagram@carlosloret) / Cuartoscuro

Luego de la irrupción de la policía de Ecuador a la embajada mexicana en ese país, el pasado viernes 5 de abril por la noche, que el jefe de Cancillería de misión, Roberto Canseco fuera violentado y que se detuviera a Jorge Glas Espinel, quien se encontraba dentro de la embajada y en trámite de asilo político por la persecución que vive, México rompió relaciones diplomáticas con ese país.

Sobre este tema se pronunció el periodista Carlos Loret de Mola en su programa de LatinUs. Loret de Mola aseguró que este hecho era un “atropello” de Ecuador en contra de México y a los acuerdos internacionales.

“Una embajada en otro país se considera territorito del país propietario de la embajada, eso es suelo mexicano”, señaló. Dijo que se trataba de una invasión policiaca de Ecuador contra suelo mexicano.

“Si Ecuador tiene una rencilla personal con el individuo que está ahí, si lo consideramos un corrupto, un hombre que cometió peculado, ex vicepresidente de uno de los personajes más siniestros de la izquierda Latinoamericana, Rafael Correa, su cómplice, todo eso es verdad, no le quita un ápice a que ese es suelo mexicano”, explicó el comunicador.

AME5087. QUITO (ECUADOR), 05/04/2024.- Integrantes de un cuerpo élite de la Policía ecuatoriana irrumpen en la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, y a quien se le fue negado el asilo político, este viernes en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Recordó que de esa manera funciona en todo el mundo. “Estados Unidos no se mete a la Embajada de Irán; Cuba no se mete a la oficina de negocios que tiene Estados Unidos en La Habana, es decir, esos son territorios y entendimientos internacionales que no pueden vulnerarse de ninguna manera, es un atropello contra México, ante el cual México tiene toda la capacidad de responder de manera contundente, de manera firme”.

Aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene las herramientas diplomáticas y el respaldo de su gobierno y de los mexicanos, pues ese era un abuso y un exceso por parte del gobierno ecuatoriano.

Alicia Bárcena anuncia rompimiento de relaciones con Ecuador

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que tras consultarlo con el presidente López Obrador y ante la fragante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, se anunciaba el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador.

Por ello, el personal diplomático de México en Ecuador abandonaría el país de inmediato y se indicó que se esperaba contar con las garantías necesarias para el abandono por parte del personal mexicano.

AME5087. QUITO (ECUADOR), 05/04/2024.-El jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México, Roberto Canseco, habla con los medios de comunicación mientras intenta evitar que trasladen al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, y a quien se le fue negado el asilo político, este viernes en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Además, se adelantó que México recurriría a la Corte Internacional de Justicia “para denunciar las violaciones al Derecho Internacional por parte de Ecuador, así como las instancias regionales e internacionales pertinentes”.