Estas han sido las veces en que “Fofo Márquez” se ha enfrentado a la justicia

Fofo Márquez foto: Archivo infobae

Rodolfo Márquez mejor conocido como “Fofo”, es un empresario jaliciense que se ha dado a conocer en redes sociales por subir videos haciendo lo que él quiere, sin que nadie le ponga algún límite, su familia es la dueña del grupo de gasolineras Total, que tienen varias concesionarias en toda la República.

Se ha relacionado con influencers como Karely Ruíz y Vlad el Ruso con quién se enfrentó en una pelea de artes marciales mixtas. Asimismo ha resaltado tener problemas con el periodista de Multimedios Adrián Marcelo.

Incidente vial en Guadalajara

Durante el año 2022 en la Fiscalía de Jalisco se abrió una investigación por una serie de videos publicados por el influencer en el que se le apreciaba afectando la circulación de un puente de circulación primaria, en el material audiovisual Fofo dijo que iban a probar como no le afectaría en lo absoluto la justicia cuando se tiene el suficiente dinero.

Luego de ser llamado por la Fiscalía a declarar al influencer se le obligó a donar 35,000 pesos a un orfanato y a hacer trabajo comunitario para enmendar sus acciones, no obstante sus acciones no pasaron por desapercibidas ya que el mismo CJNG le hizo un llamado a no pasarse de listo contra el pueblo de Jalisco o se las vería con ellos, no obstante dos años después este personaje no ha entendido el peso de sus acciones.

Captura de pantalla TikTok: @fofomarquezofficial

Agresión en Naucalpan

El artista digital y generador de contenido Fofo Márquez fue interceptado por las autoridades mexiquenses tras un incidente en Naucalpan. Según fuentes policiales, se le acusa de haber participado en un altercado en las cercanías del centro comercial Brisa en el Estado de México.

La captura del individuo se llevó a cabo gracias a la cooperación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Naucalpan.

: Fofo Márquez Detenido CRÉDITO: (FiscaliaEdomex)

Se dice que el conflicto surgió cuando una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, tuvo un pequeño choque con el vehículo del presunto agresor. Aparentemente, esta acción desencadenó una reacción violenta por parte de Fofo Márquez, quien, según testigos, la habría empujado al suelo y agredido físicamente.

Fotografías difundidas por la Fiscalía del Estado de México muestran a Fofo Márquez con una expresión serena en algunas instantáneas, mientras que en otras aparece con el rostro parcialmente oculto por su sudadera y gorra.

El influencer fue trasladado a la penitenciaría de Tlanepantla, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para determinar su situación legal.