Eclipse Solar 2024: dónde comprar y cuánto cuesta el vidrio de soldar para observar el fenómeno con seguridad

Checa las opciones disponibles para adquirir este vital accesorio, así como los precios promedio que puedes esperar encontrar

Con la llegada del Eclipse Solar Total 2024, la emoción y la curiosidad por presenciar este fenómeno astronómico están en su punto más alto. Sin embargo, es crucial recordar que observarlo sin protección adecuada puede ser peligroso para la salud visual.

Por ello, encontrar el vidrio de soldar sombra 14, una opción económica y segura para la observación, se ha convertido en una prioridad para muchos entusiastas. Te diremos dónde puedes adquirir este vital accesorio y cuánto puedes esperar gastar.

¿Dónde comprar el vidrio de soldar sombra 14?

El vidrio de soldar sombra 14 puede ser adquirido en una variedad de lugares en todo México. Tlapalerías y ferreterías son los destinos más comunes donde puedes encontrar este producto. Sin embargo, debido a la alta demanda provocada por el próximo eclipse solar, es recomendable verificar la disponibilidad del vidrio en tu área local con anticipación.

Además, algunos proveedores o plataformas de comercio electrónico en línea también ofrecen este producto, aunque es importante tener en cuenta que pueden imponer un pedido mínimo de dos o más piezas.

¿Cuánto cuesta?

En términos de costo, el vidrio de soldar sombra 14 es una opción económica para aquellos que desean observar el eclipse solar de manera segura. El precio de este tipo de vidrio generalmente varía entre los 14 y los 20 pesos mexicanos por pieza.

Sin embargo, es posible que encuentres fluctuaciones en el precio dependiendo del proveedor y la ubicación geográfica. A pesar de estas variaciones, el vidrio de soldar sombra 14 sigue siendo una opción asequible para proteger tus ojos durante el evento astronómico.

Antes de aventurarte a presenciar el Eclipse Solar Total 2024, asegúrate de obtener el vidrio de soldar sombra 14 para garantizar una observación segura y sin daños en tus ojos. Ya sea visitando tlapalerías locales o explorando opciones en línea, este accesorio vital está disponible para aquellos que desean disfrutar del espectáculo celestial con tranquilidad y seguridad visual.

Cómo observar un eclipse solar de manera segura

Observar directamente el Sol sin protección adecuada puede causar daños irreparables en los ojos. Por lo tanto, es fundamental conocer métodos seguros para disfrutar del eclipse sin correr riesgos.

1. Observación directa con filtros: una forma segura de observar el Sol durante un eclipse solar parcial es utilizando filtros adecuados. Estos filtros deben tener la capacidad de filtrar al menos el 99.999% de la luz visible y el 100% de la luz ultravioleta. Dos opciones populares son:

Lentes para eclipses: Estos lentes son relativamente económicos y están disponibles en varias tiendas en línea. Asegúrate de que estén certificados por CE e ISO 12312-2.2015(E) para garantizar su seguridad.

Vidrio para soldar: El vidrio para soldar puede servir como un filtro efectivo, pero es crucial que tenga un grado de opacidad de 14 o más para una observación segura.

2. Observar imagen proyectada del Sol: una alternativa segura es proyectar la imagen del Sol sobre una superficie durante el eclipse. Esto se puede lograr de varias maneras, como con un sencillo instrumento casero o incluso usando tus manos. También puedes emplear un binocular o un pequeño telescopio para proyectar la imagen. Sin embargo, recuerda que estos métodos solo son seguros durante la fase parcial del eclipse.

3. Cosas que NO debes utilizar: es importante tener en cuenta qué materiales no son seguros para observar el Sol durante un eclipse. Evita utilizar radiografías, lentes oscuros, cristales de vidrio oscuros, vidrios ahumados, negativos fotográficos, discos compactos, diskettes, papel de aluminio o agua como espejo de proyección. Estos materiales no proporcionan una protección adecuada para tus ojos y pueden causar daños severos.

Observar un eclipse solar puede ser una experiencia increíble, pero siempre debes priorizar la seguridad ocular.