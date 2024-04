¿Cuántos años podría pasar Fofo Márquez en prisión? Estos son los cargos por tentativa de feminicidio

: Fofo Márquez Detenido CRÉDITO: (FiscaliaEdomex)

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX) detuvieron a Fofo Márquez el jueves 04 de abril tras presuntamente agredir a una mujer en un centro comercial de Naucalpan. Hoy, el influencer fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

La Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia de Género fue la encargada de darle seguimiento al caso y apoyar a la víctima mientras levantaba una denuncia en contra del influencer por lo sucedido.

Una cámara de vigilancia grabó a Fofo Márquez dándole una golpiza a una mujer en Naucalpan tras un incidente vial. (@c4jimenez)

De acuerdo con la información que compartió la señora en el lugar de los hechos, el incidente comenzó cuando accidentalmente rozó uno de los espejos del auto del agresor con su propio vehículo. A pesar de esto, ella intentó mantener la calma y se dirigió hacia su automóvil para llamar a su seguro. Fue aparentemente en ese momento cuando el influencer la habría empujado al suelo y comenzó a golpearla.

La víctima afirmó que al estacionarse, el espejo se volteó sin caerse, por lo que consideró que no era un daño grave. No obstante, el creador de contenido no habría reaccionado de la mejor manera y explotó contra la mujer.

Cabe señalar que Fofo Márquez es un creador de contenido sumamente polémico, ya que durante su tiempo en redes sociales suele causar revuelo al presumir su excéntrica forma de vida.

El influencer Fofo Márquez fue detenido tras agredir violentamente a una mujer en San Mateo, Naucalpan. Esta es la versión de la víctima. (X/@EsdeProfugos)

¿Qué delitos puede enfrentar Fofo Márquez en EDOMEX y cuál sería la pena?

Al influencer se le acusa de tentativa de feminicidio luego de que golpeó y pateó a una conductora en las inmediaciones de un centro comercial de Naucalpan.

Por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó que la pena para el delito de feminicidio en grado de tentativa es de 13 años 4 meses hasta 46 años 8 meses de prisión.

Sin embargo, estas sanciones pueden aumentar si la agresión es considerada como agravada.

El influencer se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos) y hasta el momento se desconoce cuándo se llevará la siguiente audiencia sobre el caso.