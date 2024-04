Así fue la ocasión que ‘El Guano’, hermano de ‘El Chapo’ Guzmán, casi asesina a un periodista español

La vez que 'El Guano', hermano de 'El Chapo' Guzmán, casi asesina a un periodista español (Infobae)

Aureliano Guzmán, mejor conocido como ‘El Guano’, el hermano de Joaquín ‘El Chapo’, en una ocasión le pegó un susto a un reportero español, quien visitó a la fallecida señora María Consuelo Loera, luego de que ella lo invitara a comer y de la nada llegaran varios sicarios.

Se trató del periodista Pablo García-Inés, quien se encontraba en Badiraguato, realizando una investigación sobre el Cártel de Sinaloa, la cual formaría parte de la nueva temporada del programa ‘Clandestino’, el cual era protagonizado por David Beriáin.

García-Inés se encontraba en la mesa, cuando de pronto llegó Aureliano Guzmán, quien de inmediato comenzó a interrogarlo, mientras se apareció un grupo armado.

“Había comido mucho, porque la gente es muy hospitalaria ahí y le invitaron a comer. Consuelo Loera lo invitó. No podía comer más. El hombre estaba indigesto. Y ahí tienes a la madre del Chapo Guzmán haciéndole un tecito a nuestro investigador. Y en esto que estaba tomando el tecito aparecen 30 sicarios armados hasta los dientes, como salió en el programa, con el ‘Guano’ Guzmán”, contó Beriáin en el programa español ‘Likes’.

El hermano y los descendientes de 'El Chapo' pelean por el liderazgo del Cártel de Sinaloa Crédito: Archivo

Cabe mencionar que ‘El Guano’ ha sido considerado como uno de los miembros de más alto rango del Cártel de Sinaloa, por quien el Gobierno de Estados Unidos, ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, al que brinde datos sobre su captura.

“‘Español eh. Una vez conocí a un español, resultó ser agente de la DEA. ¿Es usted agente de la DEA? (…) Y volvió a preguntar (”El Guano”) tres veces como Pedro. ‘No, no, no. Yo no soy agente de la DEA”, relató Beriáin.

Pablo sintió mucho miedo, pues creía que lo iban a privar de su libertad, o bien que lo iban a golpear hasta matarlo, pues el hermano de ‘El Señor de la Montaña’, quería que confesara algo que no era cierto.

“Y al final se le acerca uno de los sicarios y le dice: ‘señor, a ver si ha terminado de cenar, porque si no no nos van a dar a nosotros, porque usted es el invitado. A ver si se puede levantar’”, remató Beriáin.

'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada (Infobae)

Cabe señalar que el Cártel de Sinaloa es una organización criminal muy famosa a nivel nacional, la cual además de causar miedo, también ha provocado curiosidad, por lo que muchos medios alrededor del mundo, han querido investigarlos.

A lo largo de sus más de 30 años de existencia, el grupo sinaloense ha sido de las organizaciones criminales más influyentes la cual ha importado y distribuido más de un millón de kilogramos en sustancias como cocaína, metanfetamina y marihuana, según señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos.