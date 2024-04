Cuál es el Pueblo Mágico en México donde te sentirás dentro del mundo de Game of Thrones

Los paisajes de GOT cautivaban a la audiencia (Captura GOT)

Game of Thrones es sin duda una de las series más famosas y vistas de la historia y aunque no hayas sido fan e incluso para quienes no la vieron, la mayoría ha escuchado hablar de ella. Y aunque se trata de una historia ficticia, sus escenarios y paisajes, estaban ambientados en la Europa Medieval.

Y si bien sin duda igualar las majestuosos paisajes y escenarios de esta emblemática serie sea un poco difícil de lograr existe un pequeño Pueblo Mágico que podría hacerte sentir por momentos dentro del mágico mundo de Game of Thrones.

Se trata del pueblo de Cuetzalan en el estado de Puebla, el cual es característico por su intensa neblina y por tener este toque místico y misterioso que parece salido de una historia con guerreros, princesas, dragones y más seres míticos.

Y es que además de poseer una arquitectura distintiva y un ambiente encantador, visitar Cuetzalan es una experiencia que se debe hacer al menos una vez en la vida, debido a que brinda una diversidad de actividades para los turistas ya sea visitando sus ruinas milenarias o saboreando la exquisita comida típica, pues este hermoso pueblo montañoso tiene opciones para cada preferencia.

La arquitectura de este pueblo te hará sentir como un viaje en el tiempo (topadventure)

Actividades que puedes realizar en Cuetzalan

Cuetzalan del Progreso, ubicado en el estado de Puebla, México, es un Pueblo Mágico que ofrece a sus visitantes una experiencia única con su abundante cultura, historia y belleza natural. Aquí hay algunas actividades y sitios que no te puedes perder:

Visitar la Iglesia de San Francisco de Asís : Esta iglesia, que destaca en el centro de Cuetzalan con su impresionante arquitectura, es un punto de referencia obligatorio para los visitantes.

Explorar la Zona Arqueológica de Yohualichan : Este sitio ceremonial totonaca te permitirá sumergirte en la historia prehispánica de la región.

Admirar las Cascadas : Cuetzalan está rodeado de hermosas cascadas naturales, como la Cascada de las Brisas y la Cascada El Salto, perfectas para disfrutar de la naturaleza y quizás darse un refrescante baño.

Disfrutar de la Danza de los Voladores : Esta tradicional danza ritual, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es una experiencia cultural única.

Pasear por el Mercado de Artesanías : Aquí podrás encontrar arte local, textiles, joyería y otros productos hechos a mano por los artesanos de la región.

Recorrer las Grutas Aventura : Este sistema de cuevas ofrece una emocionante exploración subterránea para los más aventureros.

Caminar por el Jardín Botánico Xoxoctic : Este jardín botánico se especializa en la conservación de plantas de la región, ofreciendo un paseo educativo y relajante.

Probar la Gastronomía Local: No te vayas sin degustar platillos típicos como el mole poblano, el tayoyo, y los tamales de elote, acompañados de un buen café cultivado en la región.

Visitar Cuetzalan del Progreso es sumergirse en una atmósfera llena de historia, cultura y bellezas naturales inigualables, ideal para los amantes de la aventura y la tranquilidad por igual.

Sus escenarios con neblina te harán sentir en una historia llena de magia (IG:cuetzalanmagico)

Cómo llegar a Cuetzalan desde la CDMX

Para llegar al pueblo de Cuetzalan desde la Ciudad de México, se pueden seguir varias rutas, principalmente por carretera. Aquí te detallamos el procedimiento más común para realizar este viaje:

En autobús : Varias compañías de autobuses ofrecen servicios desde la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) en la Ciudad de México hacia Cuetzalan. El viaje dura aproximadamente 6 a 7 horas, dependiendo del tráfico y las condiciones del camino.

En automóvil: Conducir desde la Ciudad de México a Cuetzalan es otra opción. El viaje por carretera toma alrededor de 5 a 6 horas, cubriendo una distancia de aproximadamente 300 kilómetros. La ruta más común involucra tomar la autopista México-Puebla (150D), seguida de la carretera hacia Cuetzalan pasando por Zaragoza y orientándose hacia Teziutlán antes de llegar al pueblo.

Independientemente del modo de transporte elegido, se recomienda verificar las condiciones del clima y la ruta antes de viajar, así como considerar hacer paradas para descansar si se opta por conducir.