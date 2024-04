“Pese al dolor hay que buscar sustitutos para evitar vacíos de poder”: AMLO sobre el asesinato de Gisela Gaytán

Seguimiento personal del INE, AMLO

Hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sacó a relucir los contubernios que antes existían entre el gobierno y los grupos delincuenciales a propósito de los recientes asesinatos de los candidatos Bertha Gisela Gaytán y Adrián Guerrero Caracheo, candidata a la presidencia y candidato a regidor respectivamente, ambos en Celaya, Guanajuato, y pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Al hablar sobre inseguridad en el país, el Ejecutivo reiteró, “Hay que proteger a todos los candidatos, hay que darles protección y que la gente ayude para que no domine, que el presidente municipal no esté al servicio de la delincuencia, por ejemplo en el caso de Celaya”.

Llenar los vacíos

“Mi recomendación, es muy doloroso todo lo que paso, pero que haya un ciudadano hombre o mujer que sea sustituto, que no se propicie un vacío -político-, en política los vacíos de poder siempre se llenan, no hay vacíos, hay que seguir luchando por la justicia y por la libertad y por una sociedad mejor, con justicia sin violencia y lo tenemos que hacer todos”, manifestó el presidente a pesar de los recientes hechos violentos en Guanajuato.

Saldremos adelante

López obrador agregó que “saldremos adelante porque ya no predomina la asociación delictuosa entre la delincuencia y la autoridad, ya no se permite, no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, dijo al tiempo que mostró un gráfico de homicidios -del 27 al 31 de marzo- de los cuales, sólo el12%, es decir, 40 de un total de 334, ocurrieron en Guanajuato.

No obstante, AMLO declaró que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no es mala persona, pero señaló que la entidad que gobierna “hay una relación muy rara, un contubernio que manda y tiene más poder que el propio gobernador; el gobernador gobierna pero no manda”, aseguró al tiempo que también sugirió de nueva cuenta la remoción del fiscal estatal, Carlos Zamarripa, por malos resultados en el ámbito que le compete, de quien previamente ya había propuesto su renuncia.