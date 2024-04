Caso Camila: Rescatan a segundo perrito que vivía en casa de Ana Rosa “N”, mujer linchada en Taxco

Max y el segundo perrito rescatado. (X/@Nathumomichis)

En el contexto de los trágicos eventos ocurridos en Taxco, Guerrero, en el que el secuestro y asesinato de Camila, una niña de 8 años, culminaron con el linchamiento de una mujer y tres detenidos, emerge la historia de un segundo perro encontrado en la residencia de Ana Rosa “N”, una de las presuntas involucradas en la desaparición de la menor.

Este can, cuya situación vino a luz a través de la intervención de activistas y rescatistas locales, fue rescatado y evaluado este domingo por un profesional en medicina veterinaria, el cual confirmó su buen estado de salud general y su comportamiento juguetón.

La información sobre el rescate se difundió gracias a Hela More, una rescatista que utilizó la red social X para informar sobre la presencia y posterior rescate del animal. En sus publicaciones, More indicó que después del rescate el perro fue llevado a una revisión con el veterinario, quien observó el buen estado de salud del can.

El can se encuentra en buenas condiciones. (X/@LicAnimalista)

El rescate de este segundo perro se da en medio de un ambiente de gran tensión y tristeza en la comunidad de Taxco, afectada por el asesinato de la menor así como la reacción violenta de parte de la población. Las autoridades han reportado que tres personas han sido detenidas en relación con el feminicidio de Camila.

¿Qué pasó con Max?

Otro de los perros rescatados fue Max, un “lomito” que intentó defender a su dueña durante el linchamiento. Este acto de lealtad por parte de Max no pasó desapercibido, lo que llevó a que activistas y rescatistas de animales intervinieran para asegurar su bienestar post-incidente.

A diferencia del segundo perrito, Max fue encontrado en un estado que requería atención médica inmediata, enfrentando desnutrición y la presencia de tumores. La noticia de su rescate se difundió a través de la comunicación de activistas en redes sociales, quienes informaron sobre las condiciones de salud del can y el proceso de su recuperación.

El perro, de aparente raza ptibull, intentó proteger a la mujer de la turba, pero fue retirado y puesto a salvo por algunos vecinos. Crédito: X @ErikaRRojas

La comunidad de Taxco, aún en medio de la turbulencia social y emocional derivada del crimen y la respuesta de la población, mostró solidaridad con el perro, evidenciando una preocupación por los seres inocentes involucrados indirectamente en estos trágicos eventos.

El veterinario encargado de la evaluación y tratamiento de Max determinó las necesidades específicas de su cuidado, abordando tanto su condición física como el trauma psicológico que pudo haber experimentado. A pesar de los retos, Max comenzó a mostrar signos de recuperación, adaptándose a un entorno seguro y recibiendo el afecto y cuidado necesarios para su rehabilitación.

La historia de Max no solo captó la atención de la comunidad local y de activistas de derechos animales, sino que también resonó con personas más allá de Taxco, llevando a la rápida adopción del perro. Fue acogido por un grupo de personas comprometidas con proporcionarle un hogar estable y amoroso, garantizando que el resto de su vida se desarrolle en un ambiente de seguridad y cuidado.

¿Qué pasó en Taxco?

El homicidio de una menor de ocho años provocó indignación en Taxco donde residentes de la comunidad llevaron a cabo el linchamiento de la mujer señalada como autora del crimen, exacerbando la ya complicada situación de seguridad en este destino turístico marcado por la actividad del crimen organizado.

El incidente del linchamiento tuvo lugar el jueves después de que varios habitantes obstruyeron una importante avenida de la ciudad apenas horas después del hallazgo del cuerpo de la niña en una carretera.

portada caso Taxco Sepelio Camila (Redes)

Después de impedir el tránsito, la multitud se dirigió a un domicilio donde se encontraban la mujer y dos hombres, solicitando su detención a las autoridades. Un video difundido en redes sociales mostraba lo que parecía ser la mujer y un hombre colocando una bolsa negra, que contendría a la menor, en el maletero de un vehículo taxi.

La falta de una orden de captura no detuvo a los ciudadanos, quienes extrajeron de la vivienda a la mujer y a dos hombres, uno reflejado en el video mencionado, y procedieron a golpearlos. Actualmente, dos de los hombres se encuentran hospitalizados en Taxco, una ciudad reconocida por su arquitectura colonial y su comercio de plata.

La intervención de la policía no evitó el linchamiento, ya que los oficiales fueron amenazados con gasolina por la turba furiosa. La niña había desaparecido el miércoles precedente, y su madre había recibido llamadas anónimas solicitando un rescate, según relató un familiar a la prensa.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero anunció que estaba tratando el caso como un feminicidio respecto a la niña asesinada y como homicidio calificado en el caso de la mujer linchada. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, expresó su solidaridad con los familiares de la víctima el viernes, enfatizando la importancia de la justicia para el futuro.

El viernes, la fiscalía anunció la detención de un individuo implicado en el caso, pero no confirmó si era uno de los agredidos por la gente. Para este domingo ya eran tres personas los detenidos.