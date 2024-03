Tunden en redes a Lord Molécula por entrevista a Clara Brugada: “Será nuestra próxima jefa de Gobierno”

Lord Molécula dijo que confía en el triunfo de la exalcaldesa de Iztapalapa. Foto: Lord Molécula Oficial

Clara Brugada Molina, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se reunió con youtubers e influencers para conversar sobre sus propuestas de campaña. Uno de ellos fue Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, a quien muchos reconocen por sus constantes intervenciones durante La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El comunicador platicó con la exalcaldesa de Iztapalapa sobre las encuestas que la colocan en el primer lugar de la intención de voto de los capitalinos, además de sus planes para que la Ciudad de México no padezca la escasez de agua, cómo planea combatir los abusos en desarrollos inmobiliarios, el plan conjunto que tiene con la doctora Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, para apoyar en temas de movilidad en la capital, y sus intenciones de mantener el modelo de seguridad implementado en la actual administración.

“Vamos a seguir buscando la manera de la que seguridad sea uno de los temas que no descuidemos ni un solo minuto, que los grupos ya identificados de droga cada vez más sean disminuidos, vamos a ser implacables con el crimen”, sentenció la abanderada de la alianza Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Así presumió la candidata morenista su entrevista con el youtuber. Foto: Facebook/Clara Brugada

Critican al youtuber por su entrevista

Pese a las críticas, Lord Molécula no oculta su afinidad por el movimiento llamado Cuarta Transformación (4T) y por Andrés Manuel López Obrador, tal como se puede apreciar en las preguntas que hace en las conferencias matutinas del presidente. Ahora, con esta entrevista con Clara Brugada, también recibió algunos señalamientos debido a que asumió en un par de ocasiones que ella será la ganadora de la contienda el próximo 2 de junio.

“Aquí estamos con la próxima jefa de Gobierno, la licenciada Clara Brugada, y me quiero quitar el sombrero porque seguramente el voto de todos ustedes va a hacer que la licenciada Clara Brugada sea nuestra próxima jefa de Gobierno”, dijo el youtuber al inicio de la conversación. Y ya al final de la misma, volvió a evidenciar su preferencia electoral: “Pues amigos, aquí la entrevista y seguro que con su voto llegará a la Jefatura de Gobierno”, dijo al tiempo que le levanta la mano a la candidata en señal de triunfo.

La entrevista de Carlos Pozos con la aspirante morenista ha tenido buen alcance en redes sociales e incluso ha recibido felicitaciones de los simpatizantes así como agradecimientos por su respaldo al movimiento de transformación: “Saludos Lord Molécula gracias por su apoyo a la 4a. T y sobre todo a nuestro Presidente”, le comentó alguien en YouTube.

Sin embargo, parece que son más los comentarios negativos que generó esta entrevista, pues en plataformas como X y Facebook lo criticaron severamente. “Y no, no todos somos reporteros. Lord Molécula entrevista a Clara Brugada, de pena ajena. Solo basta ver la introducción”, “Evidentemente ya nos quedó claro que no es periodista, es un creador de contenido político para favorecer al poder en turno” y “El periodismo de la 4T, el sueño de Morena, como el PRI. La cuarta degeneración”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en internet.