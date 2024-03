¿Son pareja? Ester Expósito y la mexicana Niní Vélez desataron rumores de romance | VIDEO

La famosa publicó un video a través de su cuenta de TikTok, donde aparece bailando e interactuando cariñosamente con una de sus amigas. (@ninvelez_ / @juanpabloreyescha)

Ester Expósito, la famosa actriz española se encuentra bajo los reflectores pues de acuerdo a sus fans y usuarios en redes sociales aseguran que está saliendo con una mujer, además de que esto confirmaría el fin de su noviazgo con el actor uruguayo Nico Furtado.

Desde diciebre de 2023, surgieron rumores de un rompimiento entre Ester Expósito y Nico Furtado tras dos años de relación, pasaron los meses y no se confirmó oficialmente lo que estaba sucediendo con la pareja. No obstante, ninguno de los dos volvieron a compartir fotografías o publicaciones que dieran indicios de que el noviazgo continuaba.

Sería hasta el 25 de marzo que la famosa causó revuelo en redes sociales al publicar un video a través de su cuenta de TikTok, donde aparece bailando e interactuando cariñosamente con una de sus amigas. Lo cual desató una serie de teorías que apuntan a que la protagonista de Élite, mantiene una relación con esta misteriosa chica.

Se trata de Niní Vélez, una joven mexicana que se dedica al estilismo de moda y de acuerdo a su perfil de Instagram conoce a Expósito desde 2022. Pues la influencer compartió la primera imagen con la actriz en aquel año y aparecen juntas con un grupo de amigos en el reflejo de un elevador. Desde entonces quedaron registradas pocas interacciones en esta red social, siendo este 2024 al arribo de Ester a México por cuestiones de trabajo, que ambas compartieron más fotos e historias juntas.

La influncer y Ester interactúan y comparten diversas fotografías en sus perfiles de Instagram. (@ninivelez_)

Donde salen a comer juntas, recorren la CDMX, por otros sitios de México, así como pasar tiempo con amigos e incluso armar colaboraciones juntas.

El primer video que levantó sospechas entre sus fans fue durante la fiesta después del estreno de la serie Bandidos, que protagoniza la española. En la grabación se ve a ambas mujeres bailando y abrazándose.

En el videoclip más reicente de nueva cuenta están bailando pero en esta ocasión en un sitio parecido a un departamente donde solo están ellas dos mientras cantan el tema, “El malo” de grupo Aventura. Otra fotografía que los seguidores de Ester señalan de ser la prueba irrefutable de su noviazgo con una mujer y cuestionarla acerca de su orientación sexual, es una imagen donde Niní la está abrazando por la espalda y Expósito parece estar sentada en su regazo.

Ester Expósito causó revuelo por presuntamente tener una relación amorosa con Nini Vélez. (x/@porqtendencia)

“La favorita de Dios”, “Me he metido en el instagram de la chica con la que se supone que sale ester expósito y hermanas como no lo vimos antes…”, “Esos posts de amigas amigas no son”, “La pareja de 2024 si se confirmase como cierto”, “Es la amiga, Ester es súper privada con sus relaciones nunca se expondría así”, fueron algunos de los comentarios que especulan que ambas son pareja.

Actualmente Ester Expósito continúa activa en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las jóvenes actrices españolas más reconocidas de su generación.