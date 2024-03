Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz, rompe en llanto y explica por qué le negaron acceso al funeral

Novia de Nicandro Díaz reacciona a señalamientos de hijos del productor que la involucran en su muerte (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de Nicandro Díaz, destacado productor de telenovelas de Televisa, hecho ocurrido el pasado lunes 18 de marzo. La noticia ha generado un torbellino de especulaciones y controversias, especialmente acerca de las circunstancias que rodearon el trágico accidente que le quitó la vida o que su novia fuera excluida de todo proceso fúnebre.

En medio de este contexto de incertidumbre y duelo, Mariana Robles, actriz y novia del fenecido productor, hace frente a acusaciones y busca esclarecer los hechos que llevaron a tan lamentable desenlace. Así como ha confesado, en medio del llanto, por qué no se le permitió ir al funeral del productor pese a que ella asegura que ya eran una “pareja estable”.

Durante una emotiva entrevista concedida a Ventaneando, Robles compartió detalles conmovedores sobre los últimos momentos junto a Díaz, intentando así disipar las dudas que aún persisten sobre el incidente.

“Me mandó un mensaje que decía que prefería que no me presentara, yo respeto, yo soy una mujer muy respetuosa y yo no quiero ocasionar problemas”

La actriz no pudo asistir al funeral de su pareja debido a que la familia del famoso de Televisa se lo prohibió Crédito: TV Azteca

Mariana Robles asegura que ante dudas de los hijos de Nicandro Díaz existen peritajes de autoridades

El destino final de este viaje conjunto terminó en una clínica de Cozumel, donde Díaz fue ingresado de urgencia. Robles detalló las complicaciones médicas que enfrentaron, entre ellas la dificultad para conseguir sangre del tipo específico que necesitaba Nicandro, debido a su rareza.

“Perdí el conocimiento, de repente ya estoy dentro de la clínica, me dicen que lo tienen que operar. En Cozumel no había sangre, Nicandro tenía un tipo de sangre muy particular. Fue muy complicado conseguir sangre”, recordó. Estas declaraciones buscan no solo ofrecer una narrativa transparente de los hechos, sino también contrarrestar las versiones que han circulado en diversos medios y entre miembros de la familia de Díaz.

La situación se ha visto agravada por las tensiones entre Robles y la familia de Nicandro Díaz. Las declaraciones de la actriz revelan que fue impedida de asistir al funeral y a los homenajes póstumos organizados en honor al productor, lo que ha añadido una capa más de controversia y dolor a la situación.

Mariana fue la única persona que estaba con Nicandro al momento del accidente, ella también sufrió golpes a causa del derrape (Instagram/@marianavoz)

La ausencia de Robles en estos actos conmemorativos ha suscitado un sinfín de especulaciones y críticas, pues a todo ello se le ha sumado que los hijos del productor de telenovelas como Amores Verdaderos, Destilando Amor y Mi Fortuna Es Amarte han salido ha asegurarle a los fans que no deben “creerle a ella”.