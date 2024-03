Arremeten contra Federica de Kabah por ‘presionar’ a su hijo autista para cantar en un escenario

Federica Quijano subió al escenario a su hijo para interpretar un tema junto al resto de Kabah. Foto: @RCulturaPop, X

La relación de Federica Quijano con su hijo adolescente no es sencilla ni dentro ni fuera de los muros de su hogar. A poco más de dos meses de un incidente doméstico por el que la cantante fue hospitalizada, la integrante de Kabah vuelve a estar bajo el escrutinio público tras la viralización de un video donde Sebastián, quien es autista, aparece junto a su madre durante un concierto de los 90′s Pop Tour en Chihuahua.

Aunque el momento fue compartido en las redes sociales del grupo y de la propia cantante, la conversación adquirió un sentido negativo en X, donde la cuenta @RCulturaPop recuperó la grabación de uno de los asistentes, la cual abrió un debate sobre la idoneidad de subir al adolescente al escenario.

La integrante de Kabah ha dividido comentarios en redes sociales por subir a un escenario a su hijo mayor, quien padece autismo. Crédito: @RCulturaPop, X

Federica Quijano divide comentarios

A mediados de enero, Federica Quijano recurrió a redes sociales para dar a conocer que fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México luego de un incidente doméstico en el que estuvo involucrado su hijo. La cantante aclaró el tema ante la ola de especulaciones que surgieron en redes sociales y que fueron replicadas por diversos medios de información.

En una larga explicación sobre el accidente, donde también dio detalles de las lesiones que sufrió, Quijano deslindó a su hijo de toda responsabilidad: “Sebastián no es un niño golpeador, Sebastián es un niño con una discapacidad”.

El eco de esa noticia sigue resonando levemente en redes sociales y el reciente video intensificó su sonido. En Instagram, la cantante colgó un video que registra el emotivo momento y dedicó en mensaje para Sebastián: “Familia bonita!!! Ayer fue un día muy especial por que tuve de invitado de honor en el concierto del @90spoptour… a mi hijo SEBASTIÁN Gracias Chihuahua por todo su amor a mi hermoso TIAN! No tengo palabras para expresar lo feliz que me hicieron! Gracias, gracias, gracias”, escribió.

Sin embargo, la publicación abrió un debate sobre la idoneidad de subir al menor al escenario y dividió a los usuarios en dos bandos definidos:

“No lo debió haber expuesto así, no creo que ese nivel de estimulación sea bueno para una persona con autismo”, “Que necesidad de exponerlo, esta mujer ya no sabe cómo llamar la atención. Ahora todos los medios la van a buscar para dar declaraciones de lo ocurrido. Y eso es lo que ella busca, El niño no es figura pública, no creo que quiera estar ahí. Esto le provoca estrés y ansiedad”, escribieron tuiteros.

En Instagram, la conversación fue más positiva para Quijano: “Esto es inclusión. Aplausos de pie para Tian y Fede”, “Este momento queda para la historia pero sobre todo para el... BRAVO Tian”. En medio de la controversia, la cantante subió diversas stories al lado de su hijo tras la finalización del concierto.

¿Cuál fue la reacción de Federica Quijano ante la polémica?

Quijano, quien está acostumbrada a que su dinámica familiar genere reacciones en redes sociales, prefirió ignorar la polémica. Mediante su cuenta de Instagram compartió un video junto a su hijo a su regreso a la Ciudad de México. En el clip, la cantante y el menor están a bordo del avión y ella se refiere a la inclusión de Sebastián en el show como una experiencia positiva.

¿Qué es el autismo?

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, sitio especializado en información médica, “los trastornos del espectro autista (TEA) son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Algunas personas con TEA tienen una diferencia conocida, como una afección genética”. Pese a que este padecimiento ha sido objeto de estudio durante décadas, su causa sigue siendo indeterminada.

Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción sociales, y conductas o intereses restrictivos o repetitivos.