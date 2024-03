¿Mini tornado en el Zócalo? remolino sorprende a capitalinos | VIDEO

El joven fue testigo de un evento que algunos consideraron exagerado Foto: Reuters

Aunque las grandes ciudades no están excentas de sufrir los estragos provocados por fenómenos naturales, aquellos eventos esperables en la capital del país son los sismos o las inundaciones, es por esto que un habitante de la CDMX se sorprendió mucho cuando vio un remolino.

El video viral mostró un pequeño remolino de viento en el Zócalo de la Ciudad de México, algunas personas gritaron y otras ni siquiera notaron lo que estaba pasando, pues se trató de un fenómeno con muy poca fuerza.

Este remolino de viento se formó entre los edificioes que rodean al Zócalo, ocurrió durante las primeras presentaciones de Festival Noche de Primavera, el cual se llevó a cabo el sábado 23 de marzo; sin embargo, se deshizo muy rápido.

Aún así arrastró polvo y tierra, pero en definitiva no se trató de algo que representara peligro.

Visitantes captaron el momento exacto en que comenzó el remolino y compartieron el momento en redes sociales Crédito: TikTok/sasorik77

Si bien el fenómeno llamó la atención de personas que se encontraban ahí y de algunas personas en TikTok, la mayoría de los comentarios fueron críticas, ya que aparentemente los remolinos de viento suelen ocurrir muy frecuentemente en otras plazas públicas del país.

Estas fueron algunas de las opiniones que pudieron leerse sobre este “mini tornado”:

“Eso es un remolino ¿Cuál tornado?”, “Es una tolva de viento, no un tornado”, “Hay que salir más, esos remolinos se hacen haste en mi pueblo”, “Es un remolino, cómo se nota que nunca han vivido en colonias sin pavimento”, “Es un remolino, no un tornado, hay que estudiar más”, “Hay que sacrificar al que grabó el video para que los dioses aztecas no se enojen con él”, entre otros. En respuesta, el usuario de TikTok que subió el video comentó lo siguiente:

“Gente, si yo quiero exagerarle que es un tornado de escala chiquito, mserá un tornado, ovio si fuera un tornado de verdad no estaría grabando”, dejando entrever que únicamente quiso compartir su asombro pero era plenamente consciente de que no se trataba de algo grave.

Cabe recordar que en 2012 si se reportó un tornado en el Zócalo, en concreto fue el 1 de junio, este incidente dejó al menos 10 personas lesionadas pues se trató de un evento de gran magnitud que incluso volcó autos.