Francesa en México busca esposo: estos son los requisitos

En México, sin establecer si es positivo o negativo sino únicamente mencionarlo, se tiene la creencia de que el tener una pareja que sea originaria de otro país es calificado como “un logro” pues incluso hay algunos comentarios o frases como “es para mejorar la raza” que si bien son discriminatorios y racistas, también son una realidad lamentable.

Es por eso que, de manera casi inconsciente, se coló en el imaginario social que todos aquellos que tienen un novio o novia extranjera ya puede ser considerado como alguien exitoso, sólo porque logró llamar la atención de alguien que no nació dentro de nuestro territorio nacional.

De esta forma es cómo se comenzó a prestar más atención a lo que diferentes personas de otros países, principalmente de Europa, decían sobre México, particularmente sobre los mexicanos, en especial los videos publicados en redes sociales que hablaban acerca de cómo enamorar a una mujer de tal o cuál nacionalidad, sobre todo si quienes aparecían en el material audiovisual eran extranjeros viviendo en nuestro país.

Es así como se difundió muy rápidamente, y con un gran alcance en la plataforma digital llamada TikTok, un video de una mujer francesa, que vive en México, quien dio a conocer todos y cada uno de los requisitos que busca en un hombre para que logre tener una oportunidad de tener un noviazgo con ella y posteriormente casarse.

Por lo tanto da entender que está buscando un esposo con quien compartir parte de su vida. Todo esto lo contó mientras se maquillaba como parte de un trend surgido en las redes sociales. De acuerdo con la joven francesa, la lista de requisitos es la siguiente:

- Divertido: “Necesito estar riéndome todo el tiempo, es de lo más importante en una relación”, dijo.

- Gusto por viajar: “Lo que más me gusta hacer en la vida”.

- Una persona que “resuelve”: “Necesito que tenga soluciones y que no espere a que yo le diga qué hacer”, contó.

- Detallista: “No hablo de regalos, sino de las pequeñas atenciones que no te esperabas”, detalló.

- Fiel y leal: “Quizás esté de más decirlo, pero en estos tiempos ya no se sabe”, narró.

- No susceptible ni con prejuicios: “Alguien así es alguien que no tiene confianza en sí mismo y necesito alguien que sea seguro... eso lo hace envidioso, tóxico y celoso, no queremos eso”, declaró.

- Que no sea machista en lo absoluto: “Que seamos un equipo, soy independiente y necesito a alguien que sume en mi vida, que no espere que le haga cosas como si fuera su mamá”, enfatizó.

- Ambicioso: “Me considero así y es super importante que mi pareja tenga planes, proyectos, a a nivel profesional y personal”, subrayó.

- No vicioso: “Que no fume, por favor”, precisó.

- Que quiera tener hijos: “Yo en este momento no quiero ser mamá, pero en algún momento de mi vida sí”, dijo.

Como extra agregó que si le gustan los gatos era un punto extra.

Mujer rusa busca esposo en calles de México

Una mujer rusa decidió salir a las calles de la Ciudad de México con un letrero donde decía que estaba buscando un esposo. Si bien no mencionó cuáles eran los requisitos, fue en un video posterior que publicó en sus cuentas personales de las plataformas digitales donde mencionó que los hombres que se interesaran en ella, con el fin de ser correspondidos, deben tener las siguientes cualidades:

- Responsabilidad.

- Independencia financiera.

- Motivación.

- Sentido del humor.

- Fidelidad.