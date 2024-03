Reportan que Kalimba fue denunciado otra vez por abuso sexual y buscarían arrestarlo

Kalimba denunciado por presunto abuso sexual (Instagram/@kalimbaofficial)

Kalimba habría sido denunciado de nueva cuenta por el presunto delito de abuso sexual, según se reportó. El cantante sería buscado por las autoridades luego de que la supuesta víctima presentara afectaciones.

El integrante de OV7 sería buscado por la Fiscalía General de la Ciudad de México, según informó el periodista Carlos Jiménez, luego de que se hizo una nueva denuncia en contra del cantante por presuntamente agredir a una mujer, de quien se desconoce la identidad.

Kalimba sería investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales ya que la presunta víctima lo acusó de agredirla en tres ocasiones; Carlos Jiménez informó que la denunciante es una joven que trabajaba con él.

El motivo por el que supuestamente las autoridades quieren detener al artista es que la Fiscalía concluyó que la presunta víctima sí presentó afectaciones tras las supuestas agresiones que Kalimba habría cometido contra ella.

Cabe recordar que en marzo de 2023 Melissa Galindo denunció a Kalimba por presunto abuso sexual; sin embargo, se desconoce si el motivo por el que las autoridades quieren arrestarlo es este caso o uno completamente nuevo.

La denuncia de Melissa Galindo contra Kalimba por presunto abuso

Luego de que Melissa Galindo acusó públicamente a Kalimba de presuntamente tocarla indebidamente mientras trabajaron juntos, el 28 de marzo de 2023 denunció formalmente al intérprete de Tocando fondo por abuso sexual agravado. A raíz de esto, él la demandó por supuesto daño moral.

A través de sus redes sociales, Galindo dijo que, presuntamente, Kalimba la habría acosado sexualmente en 2020, año en el que ella trabajó con él abriendo sus conciertos en Monterrey. Fue después de dichos show que el integrante de la Onda Vaselina invitó a cenar a todos, luego de esto es que habrían ocurrido los hechos por los que lo acusó.

Melissa prefirió ir de regreso al hotel, mientras los demás quisieron ir a un antro para festejar; Kalimba decidió ir con ella. En el camino, se le habría acercado y le habría agarrado la rodilla, según declaró ella. Pese a que ella se sentía incómoda, él después habría intentado tocar sus genitales sin su consentimiento, supuestamente.

“Sentí que algo tocó mi vagina, o sea, su mano la recorrió hacia arriba, a mi vagina. Fue como en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que haga un lío”, dijo Melissa en aquel entonces. Agregó que se sentía desprotegida y sola, por ello prefirió no hablar de la situación.

Tiempo después, habría ocurrido lo mismo, presuntamente. Asimismo, según las declaraciones de Galindo, el cantante, en el mismo día, pero en un momento diferente, tocó sus glúteos y ella reaccionó, se alejó, pero con esto él sólo le habría confesado que le gustó cuando se besaron para un video musical donde ella actuó.

Marichal negó en todo momento las declaraciones de su excolaboradora.

*Información en desarrollo