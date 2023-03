Abogado de Kalimba exhibió supuestas pruebas a favor del cantante acusado de abuso sexual

Melissa Galindo firmó un contrato con la empresa que representa Kalimba que terminó antes de lo planeado, por lo que tendría una deuda de más de un millón de pesos. (Fotos Instagram: @melissagalindooficial // @kalimbaofficial)

Kalimba está envuelto en controversia por una nueva acusación de presunto abuso sexual en su contra. En esta ocasión fue la cantante Melissa Galindo quien recurrió a sus redes sociales para señalarlo como su agresor por una serie de hechos que habrían ocurrido hace aproximadamente tres años y dar a conocer que buscaría justicia ante las autoridades correspondientes.

Fue por esa razón que el integrante de OV7 contrató un equipo legal para demostrar su inocencia y levantar una demanda en contra de su excolaboradora por daño moral. De acuerdo con la información que compartió el abogado Eliser García en entrevista con Ventaneando, Kalimba tomó la decisión de emprender una batalla legal porque:

“Ya no está dispuesto en permitir que se siga dañando su imagen como lo han hecho. Él y su equipo más cercano me buscaron para poder promover esta demanda de daño moral, la cual va encaminada no solamente a reparar este daño a la imagen, sino al tema económico”, declaró.

La cantante Melissa Galindo habló sobre su experiencia con el cantante

Y es que el intérprete de Tocando fondo habría perdido dos conciertos que tenía programados y un papel protagónico en una obra de teatro luego de que se viralizó el testimonio de Melissa Galindo.

“Kalimba ha tenido también problemas en la parte profesional. Podría decirles que no solamente tengo conciencia de que hay dos conciertos que se han cancelado en virtud de este video, sino que también ya se canceló su participación en una obra muy exitosa donde le habían ofrecido un papel principal, lo que desde luego está causando un daño económico importante”, comentó el abogado.

Esta no es la primera vez que Kalimba enfrenta una acusación de índole sexual, pues a finales de 2010 fue acusado de presunto abuso en contra de una mujer menor de edad y pasó varios días recluido en el Centro de Readaptación de Chetumal. (Especial Infobae: Jovanni Pérez)

Eliser García explicó que las repercusiones también han alcanzado a la empresa ARK Records representada por Kalimba, razón por la cual se requiere aclarar la situación lo antes posible bajo un respaldo legal. Asimismo, aseguró que cuenta con alrededor de 120 pruebas a favor de su representado con las cuales buscará comenzar una demanda contra Melissa Galindo.

Estas pruebas van enfocadas en acreditar lo falso de las declaraciones que están contenidas en este video.

El cantante mandó un mensaje ante nueva denuncia de abuso sexual en su contra

Aunque todavía no ha comenzado el proceso legal por daño moral, el abogado se atrevió a presentar algunas de las supuestas pruebas ante las cámaras del programa de espectáculos. El primer video que se expuso data del 06 de diciembre de 2019, 12 días después de la supuesta primera agresión. En dicho fragmento aparecer Kalimba consolando con palabras a Melissa por su presentación en el Pepsi Center.

El segundo audiovisual publicado en Facebook por la propia cantante el 02 de abril de 2020 y habría sido grabado dos meses después de la supuesta primera agresión. Este pertenece al detrás de cámaras del videoclip Te advertí, donde se puede ver a los involucrados conversando en medio del rodaje.

El abogado presentó un tercer y cuarto video que pertenecen a historias de Instagram publicadas por Melissa con motivo del cumpleaños de Kalimba. Ahí aparecen conviviendo junto a un grupo de amigos en una casa. La quinta prueba que se exhibió en Ventaneando es un fragmento de la entrevista que los dos involucrados cedieron para Pinky Promise.

También se mostró un comunicado firmado por Melissa para terminar su relación laboral con ARK Records. Según Eliser García, en el documento conta la buena relación que existía entre Kalimba y Melissa porque en todo momento le agradece por haber apostado por su proyecto musical.

El abogado explicó que como no se concluyó el contrato en tiempo y forma, Melissa tiene una deuda de más de un millón de pesos con la empresa que representa Kalimba. Incluso, mostró unos mensajes que el OV7 le habría mandado a su excolaboradora para tratar de solucionar dicho adeudo por las cantidades que se invirtieron en su proyecto.

Esas tan solo fueron algunas pruebas con las que Kalimba buscará demostrar su inocencia. Cabe mencionar que, según Eliser García, todavía no existe una denuncia formal en contra de su representado.