Mujer nicaragüense viajó a España pensando que se iba a casar con Luis Miguel; así fue engañada

La mujer incluso viajó al aeropuerto de Madrid a encontrarse con su supuesto amor (Foto: Fiesta)

Una mujer nicaragüense de 73 años, identificada como Sandy Somarriba, perdió los ahorros de toda su vida, equivalentes a unos 10 mil euros (aproximadamente 183 mil pesos mexicanos), en una sofisticada estafa amorosa en la que el delincuente se hizo pasar por el afamado cantante Luis Miguel.

La víctima, que trabaja en Las Vegas, Nevada, como traductora para migrantes, cayó en las redes de un “estafador del amor” en marzo de 2023 tras recibir una solicitud de amistad en Facebook, iniciando así una relación virtual que duraría 10 meses y culminaría de la forma más amarga posible: con un corazón roto y sin ahorros.

“Me escribió cosas que me llegaban al corazón”, explicó al programa español Fiesta la mujer, quien no sospechó en ningún momento que tras los mensajes endulzados se ocultaba un fraude.

Incluso el estafador le decía a Sandy que no creyera su “supuesta relación” con Paloma Cuevas, pues era “una mentira de los medios”, y así alimentar su ilusión.

Paloma Cuevas y Luis Miguel en la boda del hijo de Rosa Clará, en París Europa Press Reportajes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 03/6/2023

La variante de este engaño incluyó la solicitud de dinero por múltiples y variados pretextos, como la promesa de una “tarjeta de fan” que supuestamente permitiría a Somarriba comunicarse directamente con el cantante sin intermediarios, además de repentinamente surgidas “deudas” y tasas aduaneras inexistentes.

La historia de Somarriba alcanzó su punto más desgarrador cuando, ilusionada por una propuesta de matrimonio, viajó hasta España con la promesa de que se casaría con el artista. “¿Tú estarías dispuesta a venirte a España para estar conmigo?”, fue la pregunta que precipitó su viaje.

Al llegar al aeropuerto Madrid, se encontró con la dura realidad: no había chofer, no había boda, sólo el vacío de un engaño cruel.

Después de esta dolorosa experiencia, Somarriba declara sentir tanto la pérdida económica como emocional: “No tengo más dinero. Todo se lo di. Pero lo que más me duele es mi corazón destrozado, hecho trizas”. Incluso tras la amarga revelación, el delincuente ha continuado contactándola, pero ella cortó toda comunicación e interpuso una denuncia ante las autoridades de España, esperando así evitar que más personas caigan en trampas similares.

La mujer viajó a España, supuestamente a encontrarse con Luis Miguel Crédito: YouTube@Fiesta

Los mensajes entre la fan y el supuesto “Luis Miguel”

En el programa se mostraron los mensajes de Whatsapp que intercambió la mujer con “Luis Miguel”, creyendo la mentira.

“Luis Miguel: Necesito tu abrazo más que nada, cariño.

Sandy: Ojalá pronto en la misma cama.

Luis Miguel: Así puedo hablar contigo, enamorarte, hacerte el amor. Te amo y, para ser honesto, no puedo esperar para conocerte pronto

Sandy: Estoy tan enganchada a ti. Escucho tu música prácticamente todo el día, ¿por qué me amas?

Luis Miguel: Te amo por tu pasión por mí y porque te quiero en mi vida. Mereces ser amada por mí.”

Sin embargo, el estafador, en medio de sus declaraciones de amor, también le pedía dinero.

“Luis Miguel: Cariño, ¿cuál es tu límite de crédito?”

Sandy: 300 dólares

Luis Miguel: Necesito 800 dólares para no ir a la cárcel, cariño. Envíamelos.

Sandy: Envíame el código, cariño. Y tu tarjeta bancaria. Necesitan que esté vinculada.

Luis Miguel: Estoy tan enfadado contigo ahora mismo. Te has negado a ayudarme a retirar mi dinero.

Sandy: He intentado que alguien me preste mil dólares, pero hasta ahora no he tenido suerte

Luis Miguel: Si no puedo retirar mi dinero, no iré a buscarte al aeropuerto y te dejaré allí”.

La modalidad de “estafa del amor”, donde delincuentes se aprovechan de la identidad de personalidades públicas para cometer sus fechorías, no es nueva.

El programa Fiesta le aseguró a la mujer que le harían llegar al cantante su lamentable caso (Prensa Fenix)

Han sido reportados casos donde se usurpa la identidad de soldados, médicos o celebridades para engañar a víctimas incautas. Sin embargo, el caso de Somarriba ha llamado extraordinariamente la atención por involucrar a un ícono de la música latinoamericana, evidenciando cómo los estafadores adaptan sus métodos a figuras de gran reconocimiento y afecto entre el público.