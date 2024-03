Moldava admite que abandonó su país para probar los tacos de pastor: “Es la mejor comida del mundo”

Asegura que es difícil que se vaya de México, ya que se siente mexicana y a gusto en nuestro país. (Facebook extranjerosxelmundo)

El taco al pastor es una pieza fundamental de la gastronomía mexicana y un símbolo de la cultura culinaria del país. Su importancia radica en varios aspectos como: herencia cultural, sabor y versatilidad, y tradición.

Por ende, cada vez que extranjeros que visitan México acuden a cualquier puesto de comida callejera, un restaurante a probar este delicioso manjar que ha enamorado a cualquier que disfrute de su exquisito sabor.

Una de ellas fue una mujer de nacionalidad moldava, quien admitió dejar a su país con el objetivo de probar los tacos, en especial los de pastor al escuchar mucho de ellos.

“Yo esperé mucho tiempo para ser mayor de edad, ahora que tengo 28 años, deje mi país de origen para llegar a México y probar mi primer taco y dije: ‘yo no quiero comer tacos en ningún otro lugar del mundo, yo llegaré a México a probar las quesadillas, burritos, etc”.

Taco al pastor hizo que moldava se quedará en México

Asimismo, destacó que la comida mexicana es la mejor que ha probado en el mundo, por lo que sugiere a sus amigos y familiares visitar México a conocer sus grandes maravillas, en especial la gastronómica.

“Taco al pastor, a veces quesadillas, a veces no me atrevo a probar muchas cosas picantes, pero lo que me trajo a México fue el pastor y recomiendo a todos los extranjeros que vienen, incluso familiares en que los prueben cuando vengan”, resaltó.

La mujer moldava reconoció los lindos parques que tiene la CDMX. (Facebook extranjerosxelmundo)

La mujer de Moldavia actualmente se encuentra viviendo en la capital del país; sin embargo, reconoció que los tacos no fue lo que hizo tomar la decisión de radicar en México, sino también los grandes parques y centros que hay.

La extranjera confesó que ama la comida mexicana, además de sus grandes paisajes que tiene México. Crédito: Facebook Extranjerosx el mundo

“La cosa que me hizo enamorarme de la Ciudad de México fue el parque México, yo dije: ‘Wooow es como una jungla, es como un bosque en el centro de la ciudad’. Conocí mucha gente hermosa, es difícil que me vaya de aquí”, finalizó.