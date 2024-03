Critican a The Rolling Stones por llevar de telonero a Carin León en un concierto de EEUU

Las redes sociales de The Rolling Stones se llenaron de quejas por el anuncio de Carin León como telonero Crédito: Cuartoscuro

Este 20 de marzo tanto The Rolling Stones como Carin León anunciaron que el mexicano será quien abrirá el concierto de la banda en Arizona. Pese a que el intérprete de Primera Cita compartió su emoción por este evento, en redes sociales de los intérpretes de She’s a rainbow no lo tomaron bien y comenzaron las quejas y críticas.

Carin compartió que para él este anuncio era algo muy significativo porque “esta es una de esas cosas con las que uno sueña de morrito…”, escribió en su cuenta de Instagram sobre el concierto del próximo 7 de mayo en State Farm Stadium de Arizona de The Rolling Stones donde será telonero.

Cientos de fans y artistas lo felicitaron en los comentarios, ya que es raro que bandas internacionales tan importantes elijan a cantantes mexicanos para abrir sus escenarios en conciertos.

El anuncio se hizo tanto en redes sociales del cantante como de The Rolling Stones (Instagram/@carinleonoficial)

Luis Fonsi escribió: “Holy shit!!!!!!!!!! Enhorabuena bro, que increíble”; Pedro Capó dijo: “Merecido mi bro!”; Pepe Garza: “Vete a la ver**!!” y algunos fans reaccionaron con: “Que orgullo eres de Sonora para el mundo”, “el éxito es tuyo”, “eres grande”, “te mereces todo”.

No obstante, no todos los cometarios fueron positivos, pues mientras las redes sociales del sonorense se llenaron de felicitaciones, el Facebook de The Rolling Stones tiene decenas de quejas de fans que no están de acuerdo con que Carin León sea parte del show.

“Estamos felices de anunciar que Carin León abrirá nuestro show en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 7 de mayo, Por favor, ¡denle una calurosa bienvenida!”, se lee en el anuncio oficial de la banda.

La gira de la banda británica por el momento sólo llegará a Estados Unidos y Candá (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las críticas en los comentarios fueron diversas; hubo quienes cuestionaron la decisión de los organizadores, otros preguntaron si sería una broma y también pidieron que cambiaran al telonero.

“Qué hueva”, “¿Es broma?”, “merecemos la extinción”, “¿En serio?”, “qué desagradable”, “No mam*n”, “Carin León es escuchado por personas con problemas sociales”, “el aceptar este tipo de músicos en conciertos de Rolling Stones es sólo ir a que la banda los humille”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de las críticas, el cantante ha preferido sólo reaccionar de forma positiva a este evento, agradeciendo la oportunidad de abrir uno de los shows de la gira Hackney Diamonds de los británicos.

Carin actualmente es de los cantantes del regional mexicano con más éxito tanto a nivel nacional como fuera del país (EFE/Jorge Zapata)

Las críticas a Carin León por decir que se le antojaba el “perico” en pleno concierto

Esta situación ocurre a semanas de que el intérprete de Que vuelvas fuera criticado en redes por haber mencionado que, “como buen hermosillense”, se le había antojado consumir cocaína en su concierto de Hermosillo, Sonara.

“No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense”, dijo en pleno show.

Pese a que a algunos les pareció divertido su comentario, otros lo acusaron de promover abiertamente el consumo de drogas.

El cantante generó polémica por sus declaraciones en Hermosillo Crédito: (Tiktok/@ssofiaaf06)

Ya que los comentarios no cesaron, León tuvo que reconocer públicamente que cometió un error al decir que se le antojaba el “perico” en uno de sus conciertos, pero también dijo que no dejaría de hacer ese tipo de declaraciones porque era su verdadera esencia.

“A este mundo se vino a vivir. Sé que a veces me emociono de más y digo pendej**, pero creo que mi mayor virtud, y mi mayor defecto, es que yo tengo el corazón bien conectado con el hocico (...) Así que yo decidí ser la persona que soy desde el día uno, porque a pesar de todas esas cosas, lo único es que no soy falso”, dijo en un concierto en Monterrey.