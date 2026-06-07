Beca Rita Cetina: qué beneficiarios reciben su pago mañana 8 de junio

La Beca Rita Cetina mantiene su operación durante 2026 como apoyo para alumnas y alumnos de secundarias públicas.

La Beca Rita Cetina mantiene su operación durante 2026 como una herramienta de apoyo para alumnas y alumnos de secundarias públicas. Su propósito es contribuir a la permanencia escolar de miles de adolescentes, ayudando a las familias a enfrentar gastos relacionados con la educación.

Los recursos se entregan de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, evitando intermediarios y permitiendo que cada hogar decida cómo utilizar el dinero de acuerdo con sus necesidades. Entre los gastos más comunes se encuentran transporte, materiales escolares y alimentación.

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El programa contempla un depósito bimestral de 1,900 pesos por estudiante inscrito. Además, cuando en una misma familia existe más de un beneficiario, se agregan 700 pesos adicionales por cada alumno incorporado al esquema.

¿Quiénes reciben el depósito este 8 de junio?

El apoyo de la Beca Rita Cetina se entrega de manera directa con la tarjeta del Banco del Bienestar para evitar intermediarios. - (Foto: Programas para el Bienestar)

La dispersión de junio se realiza de forma escalonada para facilitar la entrega de los recursos en todo el país. Gracias a este mecanismo, las autoridades buscan evitar saturaciones en sucursales bancarias y cajeros automáticos.

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Para determinar la fecha de pago, se toma como referencia la primera letra de la CURP de cada estudiante. De esta manera, los beneficiarios son distribuidos en diferentes jornadas a lo largo del mes.

De acuerdo con el calendario oficial, el lunes 8 de junio corresponde el depósito a quienes tienen la letra M como inicial de su CURP.

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Calendario de pagos de junio 2026

Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Aspectos a revisar antes de cobrar el apoyo

Antes de cobrar la Beca Rita Cetina se recomienda revisar que la tarjeta del Banco del Bienestar esté activa y que los datos del programa estén actualizados.

Para acceder al recurso sin contratiempos, es importante que la tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre activa y en buen estado. También se recomienda verificar que la información personal registrada en el programa sea correcta y esté actualizada.

Otro punto clave es consultar previamente la fecha asignada de acuerdo con la inicial de la CURP. Esto permite acudir cuando corresponda y evita traslados innecesarios o confusiones sobre la disponibilidad del depósito.

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La Beca Rita Cetina busca fortalecer la continuidad educativa de estudiantes de secundaria pública. Seguir las indicaciones del calendario y mantener la documentación en regla facilita el acceso oportuno a este respaldo económico destinado a apoyar la formación académica de las y los jóvenes.

Un programa enfocado en la permanencia educativa

Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer las oportunidades de estudio entre adolescentes que cursan la educación básica en escuelas públicas. La iniciativa busca acompañar a las familias durante una etapa clave de formación académica, cuando muchos estudiantes enfrentan mayores retos para continuar con sus estudios.

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Además del respaldo financiero, este esquema pretende contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo. Al reducir algunas de las presiones económicas que pueden surgir durante el ciclo escolar, se favorece que las y los alumnos concentren sus esfuerzos en el aprendizaje y en el desarrollo de sus habilidades.

Con una cobertura que alcanza a estudiantes de distintas regiones del país, el programa se ha convertido en una de las principales estrategias de apoyo educativo del Gobierno federal. Su implementación busca que más jóvenes concluyan la secundaria y cuenten con mejores condiciones para continuar su trayectoria académica en niveles superiores.

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