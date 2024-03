Xóchitl Gálvez aprovecha descontento de transportistas con AMLO y pide su apoyo: “Ayúdenme a ganar”

La candidata presidencial de la oposición pidió el respaldo de los transportistas. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

La candidata de Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez se presentó ante el gremio trasportista para ofrecerles mejorar la seguridad en caso de resultar electa el próximo 2 de junio, algo para lo cual también les solicitó su apoyo.

Fue durante su presentación ante integrantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), quienes han protestado por la inseguridad en las carreteras del país, que Xóchitl Gálvez ofreció invertir en tecnología e inteligencia para mejorar la seguridad de las vías carreteras en el país.

Con ello, Xóchitl Gálvez aprovecha el descontento del sector en contra del gobierno federal, con el cual el gremio ha sostenido diversas reuniones en espera de mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras del país, esto ante la ola de asaltos de las que fueron víctimas en semanas anteriores.

Transportistas han sufrido múltiples asaltos en las distintas carreteras del país, un hecho que ha generado pérdidas millonarias en mercancía CRÉDITO: X/@HalconOnce

Para lograr este objetivo, Xóchitl Gálvez solicitó abiertamente a este sector su apoyo a cambio de mejorar, incluso, sus condiciones laborales:

“Yo quiero decirle a la Cámara que van a contar conmigo, yo quiero que me ayuden Sí les pido que me ayuden a ganar. Si les pido que si están de acuerdo que México no puede seguir en un baño de sangre. Si están de acuerdo que sus empleados no pueden seguir la atención que tienen el Seguro Social porque es lamentable, me ayuda a ganar”, indicó la aspirante presidencial.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Gálvez Ruiz recibió muestras de apoyo por parte de trabajadores del sector y de sus líderes en distintas entidades, quienes afirmaron, en algunos casos, “es la única opción” viable para sacar al país adelante.

En su exposición ante la Canacar, la aspirante presidencial de la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD aseguró que la tecnología y la inteligencia deben ser herramientas con las cuales se brinde mayor seguridad a los transportistas de todo el país, sector que sufre “pérdidas millonarias” por el robo de mercancías.

Xóchitl Gálvez se presentó en la asamblea de la Canacar para participar en el foro “Mujeres Transformando México”. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Xóchitl Gálvez criticó que durante el actual sexenio se eliminó a la Policía Federal, la cual se encargó de vigilar las vías de comunicación del país y sin que esta corporación se sustituyera por otra con tareas similares.

“Necesitamos a las Fuerzas Armadas enfocadas a la seguridad nacional. Necesitamos que toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas se dedique a perseguir a los delincuentes. A esas bandas de criminales que tienen total control de las autopistas y de las carreteras en nuestro país”, expuso ante la celebración de los integrantes del sector.