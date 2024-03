Elena Larrea no tenía contacto con su familia; así fue la cruda reacción de su mamá por su OnlyFans

Desde 2019 Elena Larrea logró abrir su santuario, un lugar para caballos que fueron sumamente maltratados. (Ilustración: Jesús Avilés / Infobae México)

Elena Larrea, reconocida modelo y activista, fundadora del santuario de animales Cuacolandia, falleció el pasado 19 de marzo debido a complicaciones derivadas de una trombosis pulmonar a los 30 años.

A sus contribuciones al bienestar animal, se suma su esfuerzo por mantener el proyecto a flote a través de diversos medios, incluido su trabajo en la plataforma OnlyFans.

La noticia de su deceso fue confirmada por la ONG Movimiento Animalista de Puebla y el propio santuario, reconociendo su incansable labor y dedicación.

“Hoy no sólo perdimos una amiga, también los animales perdieron a una mujer aguerrida, un gran ejemplo de lucha para las nuevas generaciones”, compartió la organización.

La influencer contó a Infobae México los inicios de este proyecto que se basa en el rescate de caballos

En tanto, el propio santuario no tardó en expresar su dolor. “Con profundo pesar, informamos de la partida de Elena Larrea, presidenta y fundadora de Cuacolandia”, expresaron desde el refugio, destacando su valentía y el legado que deja para la conservación de equinos en México.

El santuario Cuacolandia, situado en el bosque de Haras Ciudad Ecológica, Atlixco, Puebla, es un refugio para hasta 300 animales rescatados del maltrato y abandono.

Desde su fundación en 2019, este lugar no sólo ofrece un hogar seguro para burros, mulas y caballos, muchos de ellos rescatados de circos, sino que también se convirtió en un símbolo de esfuerzo y resistencia a favor de la protección animal en la región.

La sostenibilidad del santuario siempre fue un reto para Larrea.

Antes de la pandemia, Cuacolandia se mantenía a flote gracias a diversas actividades y el apoyo financiero de su entonces esposo. “Él pichaba. La base, él la ponía”, confesaba la activista sobre la ayuda económica recibida, crucial para el cuidado de los animales.

La guapa jinete contó que la pandemia del Covid-19 complicó el proyecto pero gracias a OnlyFans pudo solventar el gasto.

Sin embargo, con la llegada del COVID-19 y las restricciones resultantes, la situación financiera cambió drásticamente para la también jinete, llevándola a buscar alternativas de ingreso.

Su decisión de crear contenido en OnlyFans fue una medida creativa para enfrentar los gastos ascendentes a 5 mil 560 dólares mensuales (aproximadamente 93 mil 422,4 pesos mexicanos).

A través de esta plataforma, donde la modelo posaba en sugestivas posiciones en un entorno campirano, a veces junto a sus caballos, Larrea logró sumar ingresos importantes para el santuario, aproximadamente 3 mil 594,36 dólares mensuales (cerca de 60 mil pesos mexicanos), según reportó el sitio Marca.

Tras la confirmación de su muerte, el gobierno de Puebla anunció que los animales de Cuacolandia serían reubicados en otros santuarios, asegurando así su continuidad en un entorno adecuado y seguro.

La plataforma OnlyFans se convirtió en una fuente de ingresos clave para sostener Cuacolandia durante la crisis financiera provocada por la pandemia

Elena Larrea pudo sostener Cuacolandia gracias a OnlyFans

Fue en medio de la pandemia cuando los amigos de la fallecida influencer la animaron a crear contenido atractivo para adultos y monetizarlo en la famosa plataforma.

“Todos mis amigos me decían que estaba guapa y que ‘ya siempre andas bien encuerada en Instagram’. ‘Nada más súbele tantito y abre OnlyFans’. La verdad pensé ‘Pues igual ya estoy ‘bien quemada’ y en el peor de los casos, bajita la mano, cierro el OnlyFans y como si nada hubiera pasado”, contó a Vanguardia en julio de 2023.

Larrea aseguró publicar “contenido picante con clase”, el que fue bien recibido por sus fans en el sitio que cuenta 170 posts y más de 35 mil Likes.

Elena Larrea confesó que sus poses "picantes" no fueron del agrado de sus papás (Foto: Instagram)

“Soy Elena, la potra más salvaje de OnlyFans... Búscame por mensaje y me vas a conocer como nunca imaginaste”, se lee en la bio de la plataforma para adultos, incursión que no fue del agrado de los papás de la creadora de contenido.

“Mi familia me desheredó. Básicamente me dijeron que no contara con ellos para nada porque era muy triste que ‘acabara haciendo esas cosas’. Mi mamá me bloqueó por ‘falta de autoestima y dignidad’. Perdí contacto con mi familia, pero tampoco es que me ayudaran antes de abrir el OnlyFans”, mencionó entonces al mismo medio.