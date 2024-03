Critican a León Larregui por expresar su amor por Argentina: “No te hagas como Ángela Aguilar”

León Larregui expresa su cariño por Argentina a través de su cuenta de Twitter

León Larregui, músico y líder de la banda mexicana Zoé, quien a lo largo de su carrera se ha destacado no solo por su talento musical, sino también por su personalidad peculiar, que a veces lo coloca en el centro de polémicas y de nuevo, se encuentra en boca de la opinión pública.

La mañana del pasado lunes 18 de marzo, el intérprete de Vía Láctea recurrió a su cuenta de Twitter para compartir sus impresiones sobre su reciente presentación en Argentina, durante su gira por América del Sur. En su mensaje, el artista expresó su agradecimiento al público argentino y manifestó su profundo amor por el país sudamericano, escribiendo: “Amo la Argentina, no me quiero ir”.

León Larregui declara su amor por Argentina en medio de su gira por América del Sur (@LeonBenLarregui)

Sin embargo, algunas de sus declaraciones no fueron bien recibidas por todos sus seguidores. Hubo quienes interpretaron sus palabras de manera negativa, llegando incluso a compararlo con otra figura pública, Ángela Aguilar.

Comparan a León Larregui con Ángela Aguilar

Comentarios como “León, no te hagas como Ángela Aguilar, que ya te quieres hacer argentino” o “Allá quédate, sinceramente no nos haces falta acá en México”, fueron algunos de los mensajes críticos que recibió Larregui en respuesta a su declaración de amor por Argentina.

Ante estas críticas, el cantante no dudó en responder, destacando que siempre habrá personas dispuestas a criticar, pero que expresar amor por diferentes lugares del mundo no implica desprecio hacia otros. En un comentario que posteriormente fue borrado, el músico escribió: “Jaja, como hay gente que no puede evitar la mala leche!! Jaja seguro nunca has venido!! El amar un lugar en el mundo, su tierra y su gente, no significa nada más que eso! No es comparativo. Es solo amor”.

Críticas y comparaciones enfrenta Larregui tras expresiones de afecto hacia Argentina (@LeonBenLarregui)

Cabe destacar que León Larregui se encuentra actualmente de gira por América del Sur, formando parte de eventos de renombre como el festival Lollapalooza. Su interacción con sus seguidores en redes sociales continúa siendo una parte importante de su relación con el público.

León Larregui se encuentra listo para dar el cerrojazo final a esta gira que ha recorrido escenarios de Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia. El próximo viernes 5 de julio, el Palacio de los Deportes de la CDMX será el escenario de una noche llena de emociones y energía contagiosa, marcando el fin de este tour.