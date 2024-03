Quién es Breanna Claye, la modelo estadounidense que fue despedida de su trabajo tras criticar organilleros

Breanna Caye ha viajado por más de 30 países como parte de su labor en el modeljae (Foto: Instagram)

La polémica se ha desatado en México tras las declaraciones de Breanna Claye, una modelo estadounidense residente en la Ciudad de México, quien criticó duramente el sonido de los organilleros llamándolo “contaminación auditiva”.

Esta controversia ha provocado un intenso debate en las redes sociales sobre la tolerancia cultural y la gentrificación en el país.

Breanna, quien vive actualmente en la capital mexicana, expresó su disgusto a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual catalogó el sonido de los organilleros como el “sonido número 1 más molesto en México”.

“Darles dinero a estas personas es como decirles que está bien que contaminen con su ruido, por eso yo no lo hago. Además, ni siquiera suena tan bien”, afirmó la modelo en su publicación, desalentando a la gente a apoyar económicamente este oficio tradicional.

La chica estadounidense afirma que los organilleros son contaminación auditiva. (Captura: @breannaclaye)

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Muchos mexicanos vieron las declaraciones de Breanna como una falta de respeto hacia una práctica que posee una gran historia y tradición en las calles de la capital.

La opinión predominante entre los comentarios de los internautas fue la sugerencia de que si a los extranjeros no les agrada la cultura mexicana, deberían considerar volver a su país de origen. “No merece estar en México”, “Si no te gusta vete de mi país hermosa”, fueron algunas de las respuestas que resonaron en Internet, evidenciando el descontento generalizado.

Ante la oleada de críticas, Breanna decidió responder, manteniendo su postura inicial y agregando comentarios sobre la libertad de expresión y la hipocresía que, según ella, enfrenta como estadounidense viviendo en el extranjero.

“Vivir como americano fuera de USA me ha hecho entender que todo el mundo puede tener una opinión menos tú. Ignorancia y obsesión mezclados todo en uno”, replicó la modelo en una publicación posterior, insistiendo en su desagrado por la música de los organilleros y criticando la reacción de los mexicanos a sus comentarios.

La estadounidense califica de contaminación auditiva a la música de los organilleros Crédito: hipequinenzando (TikTok)

La definición de “americano” empleada por Breanna C. también generó controversia, con muchos señalando la ignorancia de la modelo al no reconocer que México también forma parte del continente americano.

“La muy ignorante ni siquiera sabe que América es un continente y que nosotros también somos americanos”, comentó un usuario, sumándose a las voces que exigen respeto hacia las tradiciones y la cultura mexicana.

Este incidente ha puesto de relieve la compleja relación entre residentes locales y extranjeros en zonas urbanas sujetas a procesos de gentrificación, donde el choque cultural puede desembocar en tensiones sociales.

La música de los organilleros, lejos de ser una simple “contaminación auditiva”, representa para muchos mexicanos una conexión con su historia y sus raíces, una tradición que enfrenta desafíos en el contexto moderno de la Ciudad de México.

Los comentaios de Breanna han generado polémica entre los internautas (Captura de pantalla)

Tras las declaraciones de la joven, la agencia “Queta Rojas”, decidió tomar cartas en el asunto y romper todo tipo de relación, tanto laboral como personal, con lsa modelo “gringa”.

“En Queta rojas valoramos y respetamos la diversidad de culturas y opiniones. Lamentamos cualquier malentendido causado por el reciente comentario de una de nuestras modelos y queremos dejar en claro que no compartimos su opinión. Debido a que no refleja la postura ni los valores de nuestra agencia hemos decidido no continuar con su representación”.

Además agregaron lo siguiente: “Estamos conscientes que al representar talento internacional, debemos fomentar el respeto y la tolerancia con las diferencias culturales que puedan presentarse. Agradecemos su comprensión y apoyo continuo”, se lee en un comunicado compartido este 16 de marzo.

La modelo vacacionando en Cartagena, Colombia (Foto: Instagram)

¿Quién es Breanna Claye?

La responsable de generar esta polémica se trata de una joven afroamericana experta en “Merchandising. Branding y Social Media”, según su perfil de LinkedIn, donde detalla que es “Promotora audiovisual, encargada de estrategia de redes sociales”.

Con más de seis años de experiencia profesional en el área de Mercadotecnia, la modelo de 28 años también se ha desempeñado como profesional del desarrollo de empresas publicitarias.

“Estrategias de mercadotenia”, “Posicionamiento en sets de planograma”, y “Manejo de producto” son otras aptitudes que la modelo “presume” en su perfil profesional.

La modelo considera que la música de los organilleros es "lo peor" de la CDMX (Foto: Instagram)

Breanna agresó de la Universidad de Notre Dame, en el Colegio Mendoza de Negocios, donde obtuvo una “certificación ejecutiva de liderazgo”. Y también cuenta con estudios en la Universidad Albany de Nueva York.

Según ha comentado, la joven ha viajado por “más de 33 países” y ha calificado su experiencias en México como “cultural”.

Cuenta con un canal de YouTube, donde ha mostrado que vive en un departamento en la colonia Condesa desde 2022. Además, ha compartido clips donde se aprecia que suele disfrutar la vida nocturna en la capital, en antro y bares de la alcaldía Cuauhtémoc.