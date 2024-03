Este es el río al sur de la CDMX que ha sido contaminado por supuestas brujas durante años

Los residuos de rituales se han convertido en basura (Imagen ilustrativa Infobae)

Existen muchos mitos sobre las prácticas de brujería y santería en México, pero resulta inquietante la idea de intentar caminar en un bosque y terminar hallando los residuos de algún ritual a la mitad de un intento por ejercitarse o desestresarse.

Al parecer eso es lo que ocurre dentro de una de las pocas áreas naturales con las que cuenta la Ciudad de México, pues al menos desde 2011 ha habido reportes de peculiares objetos que son aventados al Río Magdalena, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras.

Collares, ropa, cuerpos de animales, fotografías alteradas, veladoras negras, listones de colores, hojas quemadas, figuras de deidades e imágenes religiosas son algunos de los elementos que conforman la parafernalia encontrada en el Río Magdalena, al sur de la CDMX.

Supuestamente hay actos de brujería y rituales en el Río Magdalena Crédito: Cuartoscuro

Esos hallazgos —realizados por visitantes casuales y brigadistas— son señal de que hay personas practicando brujería y haciendo supuestos “amarres” en las inmediaciones del Río Magdalena, pues se trata de objetos que se usan en los rituales relacionados a la magia negra.

Independientemente de que en México existe libertad de culto para todas las personas, los residuos de estas prácticas de brujería ya se convirtieron en basura, así que las veladoras, ropa y otros objetos que pretendían modificar la realidad a través de la magia ya son un factor contaminante para este cuerpo de agua, el cual está en peligro de secarse completamente desde hace varios años.

Cabe señalar que los residuos de rituales no son el único problema en el Río Magdalena, ya que también se han encontrado botellas de plástico y vidrio, baterías de autos, llantas e incluso muebles.

La contaminación de este cuerpo de agua podría afectar a la población del sur de la Ciudad de México Crédito: Cuartoscuro

Una trabajadora de la caseta de estacionamiento mencionó a El Sol de México que no puede evitar que las personas hagan rituales en el río ya que no cuenta con apoyo policiaco inmediato. Únicamente se limita a decirle a la gente que deje sus pertenencias en el auto, pero ellas no hacen caso e incluso le lanzan “bendiciones”.

De acuerdo con dicha trabajadora, la Semana Santa es la época en la que hay más incidencia de supuestos rituales en los alrededores de este río, el cual abastece de agua a parte de la comunidad de las alcaldías Tlalpan y Álvaro Obregón. Quienes tienen que limpiar todos los residuos también han visto fruta y dinero a manera de ofrenda hacia distintas entidades a las que se encomiendan las personas.

La situación es tan crítica que incluso se tuvo que colocar una lona en la que se invita a los visitantes a no realizar prácticas de santería en este cuerpo de agua al sur de la Ciudad de México.

El río Magdalena contaminado

Los objetos son supuestas ofrendas de santería Crédito: Cuartoscuro

La contaminación de este cuerpo de agua cuya cuenca está en la Zona Protectora Forestal Cañada de Contreras es un problema que se ha intentado solucionar desde hace al menos 10 años.

Inaturalist es un sitio web en el que se puede aprender sobre la flora de México, muchas personas hacen contribuciones a enriquecer la página, en este espacio se describió de esta forma la situación del Río Magdalena, cabe señalar que los asentamientos irregulares también han contribuido a la problemática.

“El Río Magdalena fluye tanto en la zona de conservación como en la zona urbana, si bien aguas río arriba se encuentran limpias, dicha cuenca presenta una severa contaminación en sus partes media y baja, debido a numerosas e indebidas descargas de aguas residuales y depósitos de basura a lo largo de sus cauces. La mayor problemática en el área son las descargas de aguas negras a cielo abierto, la pérdida de humedad en las zonas altas de las cuencas y los asentamientos irregulares sobre suelo de conservación”, se puede leer en el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava, el cual fue dado a conocer desde el 2007.