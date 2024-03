Álvarez Máynez contempla “regular el mercado de las drogas” como parte de su Plan Nacional de Pacificación

Álvarez Máynez propuso "regular el mercado de las drogas" (Prensa/Jorge Álvarez Máynez)

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de México por el Movimiento Ciudadano (MC), acudió a la iniciativa convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). En su intervención abordó su Plan Nacional de Pacificación donde, en uno de los puntos, mencionó la regulación del mercado de las drogas para poder obtener una nueva fuente de ingresos.

Durante su intervención en el acto realizado al interior del Centro Cultural Tlatelolco, el aspirante emecista dio a conocer que la recaudación será uno de los pilares de su estrategia de pacificación. En ese sentido, al recordar su participación en un foro económico donde se presentó en días recientes, reiteró su intención por elaborar una reforma fiscal que contemple la inclusión del mercado de las drogas.

Para ello, propuso “poner fin al prohibicionismo”, al considerar que no tiene “ningún sentido”. Por ello, sin abundar en ejemplos de los productos del mercado de las drogas que podrían sujetarse a la recaudación fiscal en caso de ganar las elecciones del 2 de junio de 2024, mencionó que dicha recaudación podría dirigirse al financiamiento del gasto social.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia mencionó que la recaudación en el mercado de las drogas podría ser una fuente para financiar el gasto social (Captura de pantalla/CEM)

“Nosotros sí hablamos de la necesidad de una reforma fiscal, también una reforma al gasto, pero necesitamos recursos, no solamente para tener un sistema de bienestar, sino para emprender este tipo de políticas. Una de las fuentes de ingresos debe de ser la regulación del mercado de las drogas. El que sea un mercado negro no contribuye en nada a la posibilidad del estado de combatirlo”, expresó.

Como parte de su argumento, Máynez se refirió a la prohibición de la comercialización de cigarros electrónicos, también conocidos como vapeadores. En ese sentido, aseguró que la autorización de su venta podría ser benéfico para diversos fines incluidos en su planeación.

“Yo puedo estar en contra de que mi hijo o hija vapeen, pero la prohibición del estado a los vapeadores no hace que dejen de vapear. Lo que hace es que no sepamos lo que están consumiendo, que no sepamos lo que se están metiendo, que lo puedan adquirir a cualquier edad en cualquier centro de los miles que hay en el país para acceder a ese tipo de drogas. Lo que están consumiendo hoy los jóvenes es de pésima calidad y tiene que ver con este modelo prohibicionista que planteamos que debe terminar”, expuso.

Andrés Manuel López Obrador firmó un decretó para prohibir la circulación y comercialización de vapeadores (EFE/Presidencia de México)

Cabe mencionar que, con la finalidad de reducir el consumo de tabaco y sus derivados entre personas menores de 18 años, en mayo del año 2022 se dio a conocer un decreto firmado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el cual se prohibió la:

“Circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, se los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas”.

Uno de los argumentos que dio pie al decreto difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue que la comercialización de dichos productos al interior del territorio nacional puede promover la lesión de “los derechos (de salud) de terceros”.

Los cigarrillos electrónicos o vapeadores no pueden venderse dentro de México (Freepik - montaje de Infobae)

¿En qué consiste el Plan Nacional de Pacificación propuesto por Jorge Álvarez Máynez?

La propuesta de la regulación del mercado de las drogas se enmarcó en un proyecto que contempló la realización de cinco puntos presentados por el candidato a la presidencia de la República por parte del Movimiento Ciudadano (MC). En ese sentido, la planeación contempla: