Quién es el esposo de Pamela Cortés, la influencer que será presentadora de los Premios Oscar 2024

Un equipo de conductores destacados asumirá la cobertura de los Premios Oscar 2024 tras la baja de Casares (lachicaalmodovar)

Este domingo 10 de marzo se llevará a cabo la tan esperada ceremonia 96 de los Premios Oscar 2024, un evento que promete deslumbrar a los espectadores de TV Azteca. Sin embargo, este año habrá un cambio notable en la transmisión, ya que el histórico presentador Ricardo Casares no podrá estar presente debido a problemas de salud.

Ricardo Casares, reconocido conductor de programas en Azteca 7 y figura icónica en la cobertura de los Premios Oscar, recientemente sufrió un infarto que puso en peligro su vida. Este incidente no solo lo apartó de sus programas habituales, sino que también planteó dudas sobre su participación en la cobertura de los premios cinematográficos más importantes del año.

A pesar de la ausencia de Ricardo Casares, la cobertura de los Premios Oscar 2024 en TV Azteca estará a cargo de un equipo de conductores destacados, incluyendo a Javier Ibarreche, Linet Puente, Pamela Cortés y El Capi Pérez.

La transmisión de los Premios Oscar 2024 comenzará a las 4 de la tarde de este domingo 10 de marzo de 2024, hora en la que se dará inicio a la emocionante alfombra roja, con entrevistas exclusivas para los televidentes de TV Azteca.

¿Quién es Pamela Cortés y quién es su esposo?

Pamela Cortés es la esposa del intelectual Andrés Roemer, quien enfrenta graves acusaciones de abuso sexual por parte de más de 60 mujeres.

En un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, Cortés expresó: “Como bien saben, me gusta llevar una comunicación muy estrecha con ustedes por este medio... aprecio infinitamente su cariño y apoyo. Sin embargo, hay temas y situaciones que vivo sobre los que he decidido no hablar, pues son más complejos de lo que se podrían imaginar.”

La poblana aseguró que, a pesar del caso de su esposo, quien se encuentra actualmente en Israel, seguirá adelante con su trabajo y proyectos personales. “Mi vida seguirá de forma EXACTAMENTE igual; por razones que yo conozco y que a nadie más le incumben”, compartió en su mensaje.

Además, fue enfática al señalar que bloqueará de inmediato a cualquier persona que comente o envíe mensajes directos de manera malintencionada a través de sus redes sociales.

Este anuncio llega en medio de las acusaciones que enfrenta su esposo, quien se ha visto involucrado en más de 60 casos de abuso sexual, aunque solo 11 víctimas han presentado denuncias formales. Roemer huyó a Israel después de que las denuncias se hicieran públicas, y fue detenido en Tel Aviv el pasado 1 de octubre.

En octubre de 2023, fue detenido en Israel, acusado de agresión sexual a varias mujeres. Dos meses después, fue puesto en libertad, pero enfrenta el proceso que tiene abierto actualmente bajo arresto domiciliario, desde el 15 de diciembre pasado.

Pamela Cortés y Andrés Roemer contrajeron matrimonio en marzo de 2018 en San Miguel de Allende, compartiendo desde entonces una vida juntos marcada por su amor por la cultura y el arte.

En su cuenta de Instagram, Cortés se define como “Cinéfila e influencer” y cuenta con más de 160 mil seguidores. En este espacio virtual, ella misma se hace llamar “Chica Almodóvar”, en referencia a las películas del director español Pedro Almodóvar, conocido por retratar a mujeres fuertes, libres y al límite de la locura.

Sin embargo, las redes sociales no son la única plataforma donde podemos ver a Pamela Cortés hablando sobre cine. También participa en algunos segmentos para ADN40 y Azteca Siete, especialmente en programas especiales como entregas de premios. Además, se desempeña como creadora de contenido afiliada a Cinépolis, cadena de cine en México conocida por los contenidos propios que proyecta antes de cada película.

¿Por qué fue detenido Andrés Roemer?

El 2 de octubre de 2023, fue detenido por la policía de Israel, donde se encontraba prófugo de la justicia mexicana. El Ministerio de Justicia de Israel informó que la detención se produjo debido a una solicitud de extradición presentada por México por los delitos de violación.

La noticia fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa diaria.

“Se detuvo a esta persona en Israel y se va a extraditar, hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores”, declaró el mandatario.

Andrés Roemer enfrenta cinco solicitudes de extradición por parte del gobierno mexicano, acusado de abuso sexual agravado y violación, delitos que conllevan prisión preventiva, según la ley.

En mayo de 2021, a solicitud de las autoridades de la Ciudad de México, Interpol emitió una ficha roja de búsqueda internacional en 194 países por el delito de violación.

Aunque no existe un tratado de extradición vigente entre México e Israel, sí hay un acuerdo de cooperación jurídica que podría facilitar el traslado del exdiplomático al país. Roemer había interpuesto más de 30 amparos para evitar su captura y regreso a territorio nacional.

A pesar de su encarcelamiento, continúa negando todas las acusaciones en su contra, argumentando que tienen motivaciones políticas. En enero de 2024, se le dictó prisión domiciliaria mientras se desarrolla el proceso judicial.

Docuemental relizador por Valentina Ortiz, en donde investiga el caso de abuso del intelectual mexicano Andrés Roemer. Crédito: Imagen

¿Quién es Andrés Roemer?

Andrés Isaac Roemer Slomianski, conocido como Andrés Roemer, nació el 18 de julio de 1963 en la Ciudad de México. Se graduó en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Posteriormente, obtuvo una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Berkeley, California.

Entre sus distinciones se encuentran el Premio Emilio Carballido como mejor autor nacional en 2009 y el Premio Gaviota de Oro en 2007 Mentes Brillantes. Microsoft instituyó en su honor el Premio por Distinción en el Servicio a la Comunidad Académica: Andrés Roemer en 2007.

Además de su carrera como autor de 16 libros, Andrés Roemer ocupó diversos cargos. Fue presidente de Thingtank Poder Cívico y director general y cofundador de la Ciudad de las Ideas.

También se desempeñó como cónsul general de México en San Francisco, embajador de México en la UNESCO y subsecretario cultural. Entre sus actividades profesionales, fue jefe del Departamento de Análisis Econométrico de la Secretaría de Pesca (ahora Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y asesor del presidente Carlos Salinas de Gortari durante su campaña presidencial.

Asimismo, fungió como embajador de México ante la UNESCO en París y como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).