La Mañanera de hoy 7 de marzo | AMLO propone a los padres de los normalistas verse en 20 días para informarles de la investigación; sin intermediarios

Si los estudiantes fueron los que realizaron estas acciones, les digo que eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionario, es actuar como contras a favor de los conservadores quienes siempre han exprimido, explotado y robado al pueblo, no se dejen manipular, dijo López Obrador quien sospecha que quienes están detrás son mercenarios.

Lo de ayer me huele al PRI, es Guerrero, me consta que hay agresiones a nuestro movimiento por supuestos grupos independientes, auspiciados por el PRI.

Ellos acusan dos cosas: “Fue el Estado” y “Fue el Ejército”, con el propósito de socavar, afectar y desgastar a una institución y al Estado, son cosas que surgieron a partir de unas grabaciones de la DEA y no el día de la desaparición de los jóvenes.

No tenemos ninguna intención de encubrir a nadie, se les ha entregado toda la información y siguen planteando que el Ejército oculta información, no permitimos la violencia del Estado ni la impunidad, no somos iguales.