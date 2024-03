Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre las manifestaciones por Ayotzinapa en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum habló sobre la irrupción de manifestantes en el Palacio Nacional (AP Foto/Marco Ugarte)

Durante la conferencia de prensa matutina que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, un grupo de manifestantes irrumpió en uno de los accesos en busca de entablar el diálogo con el mandatario. Los hechos fueron abordados por Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República, quien criticó el proceder de los manifestantes.

Durante una conferencia de prensa realizada en el marco de su gira política por San Luis Potosí, la aspirante a la presidencia de México habló sobre los sucesos del Palacio Nacional. Al respecto, aseguró que lo acontecido no le “parece que sea correcto”.

“Lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto. Yo creo que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa , lo dijo hoy en su mañanera en algunos días, ya se les había informado y en realidad no hay que caer en ninguna provocación”, delcaró.

Los manifestantes ingresaron por la calle de Moneda, a un costado de la entrada principal (X/@panaclo)

Y es que, durante las primeras horas del miércoles 6 de marzo de 2024, un grupo de personas se situó sobre la calle de Moneda, a un costado del Palacio Nacional, exigiendo una reunión con el presidente de la República, pues denunciaron su ausencia en meses, situación que no ha sido favorable para el esclarecimiento del caso.

Entre las peticiones de los manifestantes que irrumpieron en el Palacio Nacional destacó la exigencia a las autoridades por entregar documentos de espionaje militar. El objetivo, según dieron a conocer, es el de reanudar las investigaciones y fomentar su avance después del estancamiento en el que quedaron tras la presentación del informe que realizó el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en septiembre de 2023.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las investigaciones han continuado su curso e, incluso, mencionó a algunos de los personajes que se encuentran privados de su libertad por su probable responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que tendrá una reunión más con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa (EFE/ Isaac Esquivel)

“Palacio Nacional ha abierto las puertas, en particular para los padres y madres de Ayotzinapa, los ha recibido el presidente de la República en diversas ocasiones (...) Además, el exprocurador General de la República está privado de su libertad, hay militares que están privados de su libertad y se sigue trabajando sobre el caso”, declaró ante los asistentes a su acto de campaña.

Si bien la candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” se refirió al reporte entregado por la Secretaría de Gobernación como el documento donde se puede encontrar toda la información hallada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la justicia no ha llegado para los padres y familiares de los estudiantes.

Cabe recordar que, el pasado viernes 19 de enero de 2024, la titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales en Toluca, Estado de México, revisó las medidas cautelares de ocho militares implicados en el caso de Ayotzinapa. En dicha acción ordenó su libertad condicional al pagar MXN 50 mil pesos y la responsabilidad de firmar cada ocho días ante las autoridades.

Manifestantes encapuchados utilizaron una unidad de la CFE para romper una puerta del Palacio Nacional este miércoles, en Ciudad de México (México) (EFE/ Madla Hartz)

AMLO y la deuda con el caso Ayotzinapa

El caso Ayotzinapa se ha convertido en una de las deudas de justicia más significativas en los últimos años dentro de México. Al respecto, durante su campaña presidencial en 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió el esclarecimiento de los sucesos y la impartición de justicia.

A pesar de la disposición, con el paso de los años se ha quebrantado su relación con la de los padres de los estudiantes desaparecidos. Y es que las víctimas han tenido que lidiar con trabas que les impiden conocer a fondo informaciones que podrían ser relevantes para la investigación.

Cabe mencionar que dicha negativa orilló al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a abandonar la investigación en el caso, pues denunciaron que el ocultamiento de información por parte del ejército impide llegar a la verdad del caso.