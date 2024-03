Liga MX: cuál es el problema de que pocos entrenadores sean mexicanos

La Liga MX podría enfrentarse a un problema relacionado con los entrenadores. Foto: Jovani Pérez

Si bien la Liga MX tiene excelentes jugadores nacidos en México como el caso de Alan Mozo, de Las Chivas del Guadalajara, Henry Martin del Club América, El Chino Huerta de los Pumas, Antuna en el Cruz Azul, entre muchos otros, siempre ha tenido el problema del aumento de la cantidad de extranjeros que vienen a nuestro país y se vuelven una competencia directa con los futbolistas mexicanos.

Sin embargo, en la actualidad pareciera que se llegó a un equilibrio donde los extranjeros no “arrebatan” lugares, sino que se convierten en un factor importante, como si se tratara de engranes, en los equipos en los que juegan en la liga mexicana de futbol, para ejemplificar esto de manera perfecta tenemos dos claros referentes como Julián Quiñones, en el equipo de Coapa, que en colaboración con otros jugadores mexicanos hicieron que el América pareciera “casi invencible”, según expertos como Luis García y David Medrano.

Por otra parte, existe también André Pierre Gignac, quien forma parte de las filas del Tigres y que llegó para convertirse en un ídolo y un referente del equipo regiomontano. No obstante, el problema con los extranjeros ahora no es en la cancha, sino en el banquillo pues de acuerdo con Cristian Martinoli, Medrano y compañía, que son expertos en el tema, ahora no existen suficientes técnicos mexicanos en la Liga MX.

En Caliente discuten sobre la falta de entrenadores nacionales en el futbol mexicano, cada vez reciben menos oportunidades en la Liga BBVA MX y deben salir

Pero cuál podría ser uno de los problemas desencadenados por la falta de directores técnicos en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Según Cristian Martinoli, esto podría repercutir hasta en la Selección Mexicana en un futuro, pero cuál es la razón. Según el comentarista, como nada es eterno, en algún momento Jimmy Lozano, el actual entrenador del equipo varonil que representa a México en el futbol, se irá del equipo y entonces podría no existir ninguno que tome su lugar de manera inmediata de entre los que dirigen equipos mexicanos o en su defecto las opciones serían muy pocas.

Luis García fortaleció esta opinión y dijo que él considera que aunque seas un buen entrenador mexicano “la ola extranjera” termina por causar el despido tras uno o dos torneos malos sin darle le oportunidad de llevar a cabo una estrategia a largo plazo. David Medrano aseguró que el técnico mexicano “se estancó” y dio una razón por la que esto ocurre.

Es mejor para un técnico mexicano estar en un equipo de expansión o en el extranjero

Según David Medrano, los directores técnicos extranjeros ocasionaron que no existe un lugar claro para todos los directores técnicos mexicanos que tienen cierto nivel de calidad en el banquillo y como estrategas. Esto ocasionó que prefieran irse a países centro o sudamericanos a dirigir algún equipo de otro sitio a que buscar alguna oportunidad en escuadra de futbol de la liga de expansión o esperar un espacio en un equipo de Primera División de la Liga Mx.