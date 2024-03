Quién es el misterioso galán con quien Laura León se casará a sus 71 años

Laura León ha compartido su dicha por casarse con un hombre mayor (Foto: Instagram/lauraleontv)

Laura León sorprendió a la prensa al revelar recientemente que a sus 71 años está por unirse en matrimonio con un hombre que es muy bueno con ella y ya hasta le dio un anillo de compromiso.

La intérprete de éxitos tropicales y actriz de telenovelas compartió su felicidad y no podría sentise más dichosa por su próxima boda, pero, ¿qué se sabe de su galán?

De la identidad del hombre que se robó el corazón de la intérprete de La abusadora no se conoce casi nada, pues Laura sólo ha dado pocos detalles de su nuevo esposo, a quien definió ante los medios como una persona “muy mayor”.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, dijo la famosa ante las cámaras de Telediario.

"La Tesorito" ha sido discreta en cuanto a la identidad de su novio (Foto: Recorte)

Laura está dispuesta a poner una pausa en su vida profesional para vivir la experiencia de un nuevo matrimonio, lo que la llena de ilusión.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace. Hay que darse un tiempecito”, comentó la querida cantante, quien recientemente se presentó en Estados Unidos como parte del elenco del 90s Pop Tour.

“Todavía faltan cosas por descubrir de una misma, porque te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempecito. Me voy a casar”, expresó la estrella.

Este enamoramiento de Laura León casuó felicidad a sus fans, pero también mucha curiosidad por saber quién es “el afortunado” que se llevará a casa a “La Tesorito”, como se le apoda a la cantante nacida en Comalcalco, Tabasco, desde hace muchos años.

A sus 71 años, Laura vive la ilusión de un nuevo matrimonio (Foto: Instagram)

“Me acaba de proponer matrimonio, creo que el tesoro se va a ir”, dijo Laura paralelamente a las cámaras del programa Hoy, ante las cuales expresó que aún no cuenta con una fecha aproximada del enlace.

“Todavía no he dicho exactamente cuándo... Sí, estoy muy querida y correspondida en todos los aspectos, estoy muy contenta”.

Y es que la protagonista de telenovelas clásicas como Dos mujeres, un camino y El premio mayor no quiso brindar muchos detalles de su nueva relación, pues se trata de una persona ajena a los reflectores, por lo que ha respetado su decisión de mantenerse alejado de la farándula.

Laura dejará su carrera artística a un lado para concentrarse en su boda y cimentar su matrimonio (Foto: Instagram)

Quién es el futuro esposo de Laura León

Sin embargo, se ha podido indagar sobre algunos detalles al respecto del nuevo galán de Laura León, por ejemplo, se conoce que los novios llevan una relación a distancia desde 2022, y se trata de un hombre “muy espléndido” que reside en Estados Unidos, que cuenta con “mucha cultura” y viaja recurrentemente para encontrarse con su novia.

“Él viene de vez en cuando, vive en Estados Unidos, es un hombre muy simpático, muy espléndido”, dijo León.

“Me gustan las personas con experiencia, como mi pareja. No nos vemos diario, él viene de vez en cuando, vive en Estados Unidos, es un hombre muy simpático, muy espléndido, me hace sentir feliz cuando estoy con él. Ya es un hombre mayor, pero qué lindo tener con quién platicar, conversar, su cultura, todo eso a mí me llama mucho la atención y estoy muy contenta. ¡Me voy a casar!”, dijo la famosa Tesorito.

“Él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me quedó y me lo llevo… Es una persona muy mayor”, recalcó la estrella.