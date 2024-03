María Antonieta de las Nieves anunció que se retirará para no dar lástima

María Antonieta de las Nieves confirmó que se retirará de los escenarios (Foto: Instagram)

María Antonieta de las Nieves anunció que tiene programados sus últimas presentaciones arriba de los escenarios, ya sea como La Chilindrina o con cualquier otro personaje, pues ya tiene su programado su retiro y será en los próximos meses.

En una entrevista, la actriz compartió que ya no quiere seguir interpretando el mismo personaje, pues piensa que está en una edad -74 años- en la que ya no debería seguir con en la actuación, pues no quiere “dar lástima”.

“Sí y te voy a decir por qué: espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, por lo que ‘Los huevos de mi madre’ sí va a ser lo último”, dijo María Antonieta al medio El Colombiano.

La actriz comentó que puede seguir interpretando su personaje favorito, La Chilindrina, porque no tiene la misma energía que cuando comenzó a hacerlo (Foto: Instagram/ lachilindrina_oficial)

Cabe recordar que la primera vez que María Antonieta interpretó a La Chilindrina fue cuando tenía 21 años y, en comparación de su edad actual, dijo que ya no tiene la misma energía para seguir encarnando el mismo personaje, con su característico humor, así que tomó la decisión de finalmente dejarlo.

“Así quisiera seguir haciendo a La Chilindrina, no lo iba a hacer con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y de las coreografías”, compartió en la entrevista.

Mencionó que para ella es algo lamentable porque siente que su personaje la hace volver a ser una niña, pero sabe que la energía no es la misma. Dijo: “Para mí no fue un reto representar a la misma niña mientras pasaron los años porque me transformo cuando uso su ropa”.

Cabe recordar que la histrionisa de ganó el Récord Guinness por actuar como La Chilindrina por más de 48 años.

La actriz ya había dejado su personaje por tiempo indefinido, pero en esta ocasión decidió alejarse por completo de la actuación (Archivo)

Por ahora, De las Nieves tiene programada toda un gira por Colombia, donde se despedirá no sólo de sus famosas colitas y vestido verde, sino de la actuación en general.

La obra con la que María Antonieta le dirá adiós a la actuación es Los huevos de mi madre, la cual comenzará el 18 de marzo y continuará hasta el 25 de mayo, todas las presentaciones serán en Colombia con el cantante Fernando Botero.

Las fechas en las que se presentará son: 16 de mayo en Santa Martha, Teatro Pepe Vives; 18 de mayo en Bogotá, Teatro Astor; 25 de mayo en Cali, Teatro Colima.

Carlos Villagrán no piensa retirarse de los escenarios

Carlos Villagrán, por el contrario, no piensa dejar su personaje Kiko (Foto: Facebook carlosvillagrankikooficial)

Carlos Villagrán está viviendo el caso contrario de María Antonieta de las Nieves, pues él ya aseguró que no piensa retirarse por el momento y seguirá interpretando a Kiko. Esto le ha provocado diversas críticas, a las que su hija ya respondió.

En un video, Vanessa Villagrán le pidió a los internautas que dejaran de criticar a su papá, pues pese a que muchos exigen su retiro, él quiere seguir trabajando, incluso ahora que superó el cáncer.

Vanessa, quien también es la representante de su padre, dijo estar orgullosa de Carlos porque está consciente de que muchas personas a su edad ya no pueden trabajar y muchas veces se quedan en casa, mientras que su papá continúa en los escenarios por amor a la actuación.

“Mi papá obviamente es lo máximo del mundo, a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, él está trabajando. Me enorgullece que a su edad tenga esa agilidad, esa vitalidad mental, física, que no es una persona que no quiera salir (…) siempre tiene buena actitud”, dijo en un video.