Éstas compañías podrían NO poder pagar el doble aguinaldo a sus trabajadores si se aprueba reforma a la Ley Federal del Trabajo

El aguinaldo es derecho de todos los trabajadores, de acuerdo con la LFT. Foto: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Actualmente, el Congreso de la Unión analiza una iniciativa para que el aguinaldo pase de 15 a 30 días como mínimo, argumentando que esta prestación que de ley le corresponde a todos los trabajadores ha sido la misma desde hace más de 50 años. El dictamen ya fue aprobado en comisiones del Senado, falta que suba al pleno, vaya a la Cámara de Diputados y, si se aprueba, que sea remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Te puede interesar: Senado aprueba en comisión la reforma para aumentar de 15 a 30 días el aguinaldo

Esta iniciativa es del diputado morenista Manuel Baldenebro, quien en septiembre del año pasado propuso modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que este pago anual que todos los trabajadores reciben a fin de año sea de al menos 30 días de salario y ya no 15. Es importante mencionar que durante la discusión en comisiones del Senado, hubo consenso entre los legisladores de todas las bancadas.

“Cuando tú escuchas de un trabajador que recibe tres mil pesos de aguinaldo, de veras que duele. ¿Qué hacen con esos tres mil pesos?”, cuestionó la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Graciela Gaitán; “Es esencial garantizar que la cantidad de dinero otorgada como aguinaldo sea justa y suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, asegurando así su dignidad y capacidad para disfrutar de los frutos de su arduo trabajo”, secundó el legislador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

El monto del aguinaldo no ha aumentado desde hace más de 5 décadas, afirman legisladores que impulsan la iniciativa. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

No todos podrán pagar 30 días de aguinaldo…

La propuesta ha sido bien recibida por ciudadanos, activistas en temas laborales y hasta especialistas en recursos humanos, pues consideran que se trata de un acto de justicia para la clase trabajadora de nuestro país; sin embargo, empresarios y confederaciones no ven viable un aumento en el aguinaldo porque se correría el riesgo de no contratar a más personas, que aumente la informalidad o que las compañías no puedan debido al costo extra que representará este incremento.

Te puede interesar: ¿Pueden descontar dinero de tu sueldo para “castigarte”? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en nuestro país no existen actualmente las condiciones económicas para avalar una reforma de esta magnitud, por lo que muchas empresas verán un aumento en los costos por generación de empleos y la carga fiscal que esto implica. En este mismo tenor se pronunció hace unos días la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la cual advirtió que no es momento de aprobar esta propuesta porque el tema se puede politizar debido a la cercanía de las elecciones, además de que pidió que se escuche a todas las voces.

Ambas instancias coinciden en que las pequeñas y medianas empresas serán las más perjudicadas si se le da luz verde en el Congreso a esta iniciativa. “Si el aguinaldo aumenta a 30 días, las más afectadas serían las MiPyMES, que representan más del 99 por ciento de los negocios en México”, dijo la Coparmex en un pronunciamiento que la semana pasada causó la molestia de los trabajadores que respalda la iniciativa.

Te puede interesar: ¿Qué es la prima vacacional y cuándo tienen que pagármela en 2024?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en nuestro país existen 5 millones 541 mil 76 negocios formales, de los cuales aproximadamente 4.9 millones son MiPyMES, es decir, el 98.7 por ciento del total. Las microempresas tienen entre 1 y 10 trabajadores, las pequeñas de 15 a 100 colaboradores y las medianas de 100 hasta 250 empleados. Todas estas generalmente nacieron en casa y con el tiempo se han ido expandiendo, valiéndose de sus ingresos y créditos para impulsar su desarrollo, por lo que un aumento de aguinaldo a 30 días resultaría casi insostenible y se encaminarían a la quiebra, de acuerdo con empresarios.