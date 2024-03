Vanessa Guzmán sufre ataques de pánico y ansiedad: “No estoy medicada”

La actriz nació el 19 de abril de 1976 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Actualmente tiene 47 años de edad. (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

Ya pasaron cinco años desde que Vanessa Guzmán protagonizó su último proyecto en televisión: ‘Soltero con hijas’. Durante todo ese tiempo ha participado en múltiples concursos de fisicoculturismo, pues además de la actuación, tiene una gran pasión por esta actividad física que conlleva un arduo programa de entrenamiento. Sin embargo, muy pronto podría regresar a las pantallas mexicanas.

La actriz concedió una entrevista exclusiva para el programa ‘De Primera Mano’, donde reveló que actualmente se encuentra en búsqueda del proyecto ideal para su regreso triunfal a los melodramas.

“Necesito un buen proyecto que llegue a mis manos para que verdaderamente me haga salirme otra vez de esta nueva etapa y poder hacerlo. Hoy me siento más que lista para regresar. He hecho ya... he tenido varios contactos por ahí. La verdad estamos buscando la posibilidad de volver”, dijo.

La actriz ha ganado varios concursos de fisicoculturismo en los últimos años. (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

Vanessa Guzmán sufre ataques de pánico y ansiedad

Fue en esa misma entrevista donde recordó los duros momentos que enfrentó hace unos años por unos comentarios que sus excompañeros de ‘Atrévete a soñar’ lanzaron en su contra. René Strickler, Cynthia Klitbo y Violeta Isfel confesaron que tuvieron malas experiencias con la actriz cuando tenían que trabajar juntos en las grabaciones.

“Si mis actitudes ofendieron, lo siento y me disculpo, pero ni yo sabía lo que estaba pasando. Mucha gente dice: ‘Que no venga a hacerse la víctima’, no. Soy una mujer de carácter fuerte, sé perfectamente como voy, a dónde voy y hasta dónde quiero ir y he sido demasiado fuerte para no dejar”, comentó Guzmán.

De esta manera dejó entrever que en algún momento sí obstaculizó su relación con sus compañeros, pero no por su actitud en sí, sino porque padecía ataques de pánico y ansiedad.

La actriz también fue reina de belleza. (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

“Muchas personas se quedan en ese pico depresivo y cuando reciben este bombardeo (de ataques), lamentablemente es cuando vienen los suicidios. Entonces, no es algo de lo que lleva preocuparme, porque sé controlar, lo puedo hablar, lo puedo expresar”, agregó.

Conforme el paso del tiempo, Vanessa siguió sintiéndose mal y acudió con un especialista, quien finalmente la diagnosticó con dichos trastornos.

“Estoy diagnosticada con ataques de pánico y ansiedad bastantes controlados, no estoy con medicamento, trato de controlarlo lo mejor que puedo porque como puedes tener picos álgidos, como puedes picos depresivos, y la gente no lo sabe”.