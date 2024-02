Quién es Vicente Serrano, el youtuber de ‘Sin Censura’ que fue criticado tras su participación en La Mañanera de AMLO

El youtuber se solidarizó con AMLO y su familia tras los ataques de sus 'adversarios'. Foto: X/@_VicenteSerrano

En La Mañanera de este lunes 22 de febrero, el youtuber de Sin Censura TV, Vicente Serrano, se solidarizó con Andrés Manuel López Obrador, sus familiares y colaboradores por los ataques de los que han sido en últimos días tras la filtración de teléfonos personales en supuesta represalia porque el presidente hizo público la semana pasada el número de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México, quien le pidió su opinión sobre un reportaje en el que revelaba que Estados Unidos había investigado el presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña del año 2018.

El periodista dijo que comprendía la situación ya que él mismo había sido víctima de acoso y ataques luego de que el colectivo Guacamaya Leaks había filtrado su número telefónico; sin embargo, dijo que se ha mantenido firme; asimismo, acusó que la plataforma YouTube lo ha censurado y ‘sí le ha tirado’ el canal por los contenidos que comparte, incluida la propia Mañanera; en respuesta, López Obrador le dijo en su conferencia que no se preocupara pues el pueblo mexicano “estaba de lado de ambos”.

¿Quién es este controversial youtuber?

Vicente Serrano nació en Navojoa, Sonora, y estudió Periodismo en el Santa Anna College, en California, Estados Unidos. De acuerdo con E-Consulta, el comunicador mexicano ha colaborado en diversos medios de comunicación de ambos países como Canal 22 de Los Ángeles, Univisión Arizona, Telemundo Chicago y La Octava de Grupo Radiocentro.

Actualmente tiene un espacio en YouTube llamado Sin Censura TV, el cual cuenta con 1.3 millones de seguidores. “Este es un canal libre de chayote. Suscríbete a SIN CENSURA TV y SIN CENSURA MEDIA y dale click en la campanita para ver si estos cabrones envían las notificaciones cuando estemos subiendo videos o estemos transmitiendo en vivo. Sin Censura con Vicente Serrano de Lunes a Viernes de 6:435 am a 10 am, 11am a 2pm y de 8pm a 10pm”, se lee en la descripción.

El youtuber advirtió que ha sido víctima de censura en la plataforma y AMLO le dijo que no se preocupara. Foto: YT/Sin Censura TV

En sus redes sociales, Vicente Serrano se define como un periodista que informa “como los chayoteros no se atreven o no conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar”. Es muy común su presencia en las conferencias matutinas de López Obrador, sin embargo, tras sus intervenciones suele ser cuestionado por usuarios de redes por hacer preguntas ‘a modo’ y por ser ‘palero’ del presidente, por lo que se refieren a él como ‘El youtuber de la Cuarta Transformación’.

En mayo de 2022, protagonizó un altercado con el actor Héctor Suárez Gomis, a quien acusó de agredir dentro de un restaurante ubicado en Plaza Artz Pedregal en la Ciudad de México. El periodista dijo que ‘El Pelón’ lo golpeó, le rompió los lentes y le dijo que le iba a ‘romper la madre’. Al respecto, el actor negó en redes sociales haber atacado al youtuber y le dijo que le gustaba vivir del show para rematar llamándolo ‘periodista domesticado’. Vale recordar que un año atrás, Gomís había acusado a Serrano de robarle tras haber comprado dos funciones de su monólogo en Chicago.

En agosto de ese mismo año, fue severamente criticado por haber sido galardonado con el premio Carlos Montemayor, el cual le fue entregado en el Complejo Cultural Los Pinos, al tiempo que en nuestro país se perpetraba el asesinato de otro periodista, Fredid Román, quien fue atacado a tiros cuando viajaba en su automóvil en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

Apenas un mes después, denunció que era blanco de ataques y que había recibido mensajes intimidantes y hasta amenazas de muerte tanto por redes sociales como presencialmente. “Algunas de las comunicaciones utilizan un discurso estigmatizante comúnmente utilizado para denostar la labor de la prensa mexicana; describiéndolo como periodista vendido o chayotero. También resaltan ciertos mensajes intimidatorios con lenguaje homofóbico”, informó la organización defensora de periodistas Article 19, la cual resaltó que meses antes tanto Serrano como su equipo en Sin Censura TV habían sido víctimas de doxing.