Camioneta que estaba por entrar a un motel en Puebla se incendia

Una camioneta terminó en llamas segundos antes de ingresar a un motel en Puebla CRÉDITO: X/ @ @canal80_atlixco

En Atlixco, Puebla una camioneta se incendió cuando estaba por entrar a un motel ubicado en la colonia La Sabana. El incidente ocurrió durante las primeras horas de este jueves 8 de febrero.

Te puede interesar: ¡Sólo le faltaron las palomitas! Exhiben a chófer de combi por ver películas mientras conducía en Puebla | VIDEO

Medios locales reportaron que vecinos escucharon una fuerte explosión y al arribar al sitio del que provenía el sonido encontraron una camioneta tipo Dodger en llamas. Los tripulantes del vehículo fueron inmediatamente auxiliados por personal del motel, mientras llegaba personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos.

No se reportaron personas heridas de gravedad pero sí un caso de crisis nerviosa. En cuanto a la causa de la explosión e incendio de la camioneta, que fue pérdida total, trascendió que pudo ser un corto circuito.

El incendio de una camioneta en Puebla quedó registrado en video Crédito: X/ @canal80_atlixco

El incendio quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el cual se puede ver a un bombero apagando el fuego del vehículo, del que salía una enorme columna de humo y llamas. En la grabación se puede ver también que la camioneta quedó deshecha.

Camioneta arde en llamas mientras circulaba sobre Autopista Urbana Sur en CDMX

Un segundo incidente similar ocurrió sobre la Autopista Urbana Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. La mujer que iba a bordo logró bajar antes de que las llamas la alcanzaran.

Te puede interesar: Cómo reconocer a Benito del resto de las jirafas de Africam Safari

El paso en el puente vehicular sobre el que la camioneta marca Kia circulaba quedó restringido en tanto los servicios de emergencia sofocaban el fuego. Inicialmente fueron policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México los que intentaron controlar situación, en tanto personal especializado arribaba a la zona.

Bomberos sofocaron el fuego de una camioneta en CDMX (Foto: Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México)

La emergencia fue atendida por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. A través de una publicación en redes sociales, el organismo informó: “En seguimiento al incendio registrado en Boulevard Adolfo López Mateos, colonia Jardines del Pedregal, en @AlcaldiaAO, informamos que envía pública, se quemó en su totalidad un vehículo; procedimos extinguir el fuego y liberar el tránsito vehicular”.

Por qué se puede incendiar un auto y qué hacer

Las recomendaciones en caso de incendio en un vehículo son detenerse a un lado de la carretera tan pronto como sea posible, apagar el motor, salir del auto, no regresar para sacar pertenencias y no abrir el cofre, debido a que pueden brotar llamas de esta área, de acuerdo con el Texas Department of Insurance (TDI). Una vez a salvo, se debe llamar inmediatamente a los servicios de emergencia.

Te puede interesar: Esta es la verdadera pequeña Italia mexicana, a tan sólo dos horas de CDMX

Mientras manejan los conductores deben estar atentos signos como olor a metal quemado y humo proveniente del motor o frenos, ambos pueden ser señales de un incendio próximo.

Otros factores de riesgo son los cables dañados o sueltos, fusibles que se han fundido más de una vez, cambios repentinos en el nivel de la gasolina, el nivel del aceite o la temperatura del motor, sonidos fuertes provenientes del escape, derrames de aceite y mangueras desgastadas o sueltas. En este caso de que los conductores detecten alguno de estos indicios se les recomienda acudir con un mecánico que revise el automóvil para prevenir incidentes como un incendio.

En cuanto a las causas específicas de explosiones e incendios de vehículos están el sobrecalentamiento del motor, fugas de líquido inflamables (de la dirección o gasolina), fallas en cableado o que bidones de gasolina u otro material inflamable que se esté transportando se incendien y el fuego se propague.

Por lo tanto es importante dar mantenimiento adecuado a los autos y camionetas, así como evitar almacenar líquidos inflamable dentro. De esta forma se reduce el riesgo de que termine en llamas.