¿Pasaditos de copas? Álvarez Máynez y Samuel García se burlan del INE en polémico VIDEO filtrado

Jorge Álvarez Máynez y Samuel García estaban bajo la influencia del alcohol. (Captura de pantalla)

Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, ha protagonizado un polémico video junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en donde ambos se burlan del Instituto Nacional Electoral (INE).

Te puede interesar: Samuel García arremete contar el INE: “de todo me quieren multar”, dice

En el clip se puede ver a los dos políticos del llamado Movimiento Naranja disfrutando del partido Tigres contra Pumas de la UNAM, celebrado el pasado sábado 3 de febrero en el Estadio Universitario. Ambos se encontraban en un palco en donde además los acompañaban otras siete personas, entre ellas el también candidato al Senado de Sonora, Ernesto “Pato” de Lucas Hopkins.

El video que ya circula en las redes sociales fue grabado por el mismo precandidato emecista, y aunque se desconoce quién pudo haberlo filtrado, éste no ha tardado en hacer eco entre los internautas.

Te puede interesar: Álvarez Máynez celebra millonaria multa a Morena y cancelación de las corridas de toros | VIDEO

Presuntamente bajo los efectos del alcohol, Álvarez Máynez comienza a burlarse de García Sepúlveda al señalar las multas que el órgano electoral le ha impuesto tras su breve registro como precandidato presidencial: “Multa, multa, multa, multa por tramposo, una multa del INE”, a lo que el gobernador neoleonés sólo sonríe.

Jorge Álvarez Máynez, precandidato de MC a la Presidencia de la República, ha protagonizado un polémico video junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en donde ambos se burlan del INE. (X/@michelleriveraa)

El clip continúa con Álvarez Máynez dirigiéndose a “Pato”, exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para decirle: “Saludos a Beltrones, ay papá, te la vas a (pelar) hasta Sonora”, al tiempo que Samuel García hace un gesto con las manos y Ernesto de Lucas sólo levanta dos dedos de su mano, como haciendo un saludo.

Te puede interesar: Jorge Álvarez Máynez arremete contra el PAN; lo responsabiliza por la inseguridad en el país

Cabe apuntar que Manlio Fabio Beltrones ha sido postulado como candidato al Senado por Sonora de la mano del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que sería el rival directo de “Pato”.

Ese mismo día, pero horas antes del partido, el gobernador de Nuevo León había compartido un video en donde arremetió contra el INE, asegurando que por todo lo quieren multar: “Antes de que el INE, porque ya me trae con lupa el INE todo lo que hago, qué como, qué no como, qué digo, qué no digo... a las corcholatas que andan todo el día rompiendo la ley, a ellas no las tocan”, lamentó.

A esto se sumó el precandidato de MC, quien también a través de un clip mencionó que sólo iba a pasar un momento de convivencia para ver el futbol con su “compadre”, haciendo referencia de Samuel García, y criticó que al órgano electoral le molesta que se reúna con él: “Al INE no le gusta ni que nos echemos unas Cartas. Pero ni modo, aunque nos pongan multa por cada gol de los Pumas, hoy gana la Universidad Nacional, ni modo compadre”, mencionó.

Álvarez Máynez contesta

Jorge Álvarez Máynez acusó que todo se trata de una "maquinaria" orquestada por Beltrones. (Captura de pantalla)

Luego de que comenzaran a circular el video de su convivencia en un palco exclusivo durante el partido, Álvarez Máynez hizo uso de sus redes sociales y salió a defenderse.

El político compartió un post realizado por otro usuario de X (antes Twitter), en donde éste señala “coincidencias” en los mensajes de los usuarios de la red social que estaban viralizando el video del emecista, asegurando que probablemente eran bots pagados.

Ante ello, Álvarez Máynez cito este contenido y escribió: “Veo a @MFBeltrones activando su maquinaria de propaganda en Sonora y la Ciudad de México. Y sí. Por supuesto que él representa la vieja política que debemos jubilar de este país. Nos vemos pronto en Sonora. Lo nuevo apenas comienza”, se lee.

Sin embargo, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar: “No hay que darles difusión, MC perderá el registro”, “los futuros gobernantes de México”, “Esto para cuando los mirreyes se suman a la política”, “La nueva política, la de los juniors adictos que se burlan de la ley con un cinismo nunca antes visto”, son algunos de los comentarios de los internautas.