La dura crítica de Roberto Madrazo a AMLO por faltar al aniversario de la Constitución

El excandidato priista recordó la falta de AMLO Credito:cuartoscuro

El ex gobernador de Tabasco y ex dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado, se lanzó una vez más contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por no asistir al 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República, en la Ciudad de Querétaro, Querétaro.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el tricolor destacó el hecho de que el presidente del país, titular del Poder Ejecutivo federal, mandó a un representante legal a la ceremonia anual, dejando entrevistó la “falta” grave que cometió. Resaltó además que, ante esta postura, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia del País, Norma Piña, hizo bien en no asistir.

Madrazo Pintado destacó que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tiene el mismo rango de jerarquía, por lo que celebró que la ministra Piña sostuviera su desacuerdo enviando de igual manera a otra figura en su lugar.

Roberto Madrazo respaldó a Norma Piña (Cuartoscuro)

“Norma Piña no se presentó a la ceremonia del 107 aniversario de la Constitución en #Querétaro, en su lugar acude el Ministro Alberto Pérez Dayán. Envía un mensaje: El Poder Judicial tiene el mismo rango que el Poder Ejecutivo, y no tiene por qué acceder al menoscabo que pretende López Obrador al enviar a Luisa Alcalde en su representación”, indicó.

A menos de un año de que el presidente López Obrador deje su cargo, los conflictos con las dirigencias del Poder Judicial continúan a flote. Cabe recordar que, en el 2023, en medio del 16 aniversario de la Constitución, la ministra Piña, recién electa presidenta del máximo tribunal de justicia del país, habría enviado un duro mensaje al presidente del país para terminar con las diferencias entre ambos poderes, recordando que solo en unión podrían trabajar a favor del país.

Pese a ello, el mandatario federal ha mantenido su postura para continuar con las reformas al Poder Judicial que han puesto a debatir a las dos instituciones en distintos momentos como, por ejemplo, la controversia sobre los fideicomisos que persistirán ciertos trabajadores de la Suprema Cortes y similares.

El presidente López Obrador tampoco asistió a la ceremonia que se realizó en 2021. (Gobierno de México)

A pocas horas de que el presidente Andrés Manuel presentara sus iniciativas de reforma a la Constitución, al acto simbólico de este 5 de febrero envió en su ausencia a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa Alcalde, quien no dejó pasar la oportunidad para aplaudir el trabajo del presidente.

Este hecho hizo que usuarios en redes sociales, como en la opinión de articulistas, no dejarán pasar la oportunidad para lanzarse contra el mandatario destacando su falta de compromiso con la Constitución. Cabe destacar que esta sería la segunda vez que el primer mandatario federal no se presenta en el aniversario de la Carta Magna, en 2021, el presidente mandó a Olga Sánchez Cordero, antes titular de Segob, a cubrir su cargo.

AMLO presentará reformas

El primer mandatario habría informado el pasado 16 de enero en conferencia matutina que, este 5 de febrero, en medio de la conmemoración de la Carta Magna, enviaría sus propuestas de reformas constitucionales en las que destacan los cambios al Poder Judicial y a órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE).

AMLO confirmó que éste será el último paquete de iniciativas de su sexenio. Foto: Facebook/Andrés Manuel López Obrador

“Ese día las presento todas formalmente. Serán alrededor de 10, pero pueden ser 20″, adelantó desde Palacio Nacional.

Una de las más reconocidas en el ámbito popular son aquellas iniciativas para revisar la Ley de los trabajadores y las pensiones a jubilados, las cuales habría destacado en distintas ocasiones como “injustas”.