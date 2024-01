Aislinn Derbez plantea que enfermedades se curan a través de las emociones; en redes la acusan de desinformar

Aislinn y Nirdosh Kohra en el pódcast 'La magia del caos, donde hablaron de la raíz de las enfermedades. Crédito: Aislinn Derbez, YouTube.

Aislinn Derbez se ha posicionado como una de las principales tendencias en X a raíz de un reciente episodio del pódcast La magia del caos, donde tuvo una charla con el doctor Nirdosh Kohra, promotor de Bodhi Medicine, una corriente de medicina alternativa que, a través de cinco leyes biológicas, le da a las personas herramientas para que aprendan a sanar desde la raíz, según información de su página de internet.

El episodio forma parte de la cuarta temporada del pódcast y fue titulado “La raíz de las enfermedades y cómo detenerlas”. Aunque se estrenó el pasado 16 de enero, la conversación se convirtió tendencia en redes sociales luego de que influencers y médicos compartieron fragmentos de la conversación entre la actriz y su invitado.

En X, el tema tuvo visibilidad luego de que la popular cuenta Es De Prófugos compartió un video que integra planteamientos clave hechos por Nirdosh Kohra, y aseveraciones de la actriz. “Parece que estás enfermo, pero en realidad no estás enfermo. Todo es mental. Atte. Otro Derbez”, fue el sardónico mensaje que acompaña la publicación del audiovisual.

Quien fue más irónico e incisivo fue Mr Doctor, un creador de contenido sobre temas de salud popular en TikTok, Instagram y en YouTube, quien incluso hizo un video en donde cuestiona los principios de Bodhi Medicine y cuestiona los altos costos de sus cursos para aprender a sanar solos, los cuales alcanzan hasta los 30 mil pesos.

La actriz se ha vuelto tendencia en X debido a una conversación con el médico Nirdosh Kohra. Crédito: Aislinn Derbez, YouTube.

Tunden a Aislinn Derbez por afirmar que ha detenido enfermedades manejando sus emociones

Según las bases de Bodhi Meedicine, las enfermedades son producto de un desequilibrio generado por emociones mal canalizadas, razón por la cual “el cuerpo puede curarse solo de lo que sea” siguiendo cinco leyes biológicas, afirma Nirdosh Kohra.

“El 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación. La medicina, casi siempre, cuando está atendiendo a una persona con ‘cáncer’, y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz”, sostiene.

El principio planteado por Nirdosh Kohra fue respaldado por Aislinn Derbez, quien en el pasado ha tomado talleres con el especialista. De acuerdo con la actriz, estos cursos le han dado las herramientas para tener una vida más sana: “Yo ya me he detenido varias enfermedades en los últimos seis meses, aplicando todo lo que tú mencionas”.

Pese a sus afirmaciones previas, Nirdosh Kohra hace hincapié en que Bodhi Medicine es un método integral que también incorpora “diversas corrientes de medicina alternativa, meditación y lo realmente útil de la medicina convencional”:

“No estamos diciendo que todas las enfermedades son las emociones, no. Lo que causa un desequilibrio en mi cuerpo, mente, cerebro, son situaciones muy particulares que todos hemos vivido en la vida. No me crean a mí, no nos crean a nosotros, obsérvenlo”.

La entrevista generó controversia en X, donde Aislinn Derbez fue acusada de promover la desinformación. “Qué peligroso que ésta gente ande diciendo burradas, y queriendo sustituir a los médicos que estudian y se preparan por años para salvar vidas”, “Peligroso que personas piensen que con “energías” se pueden tratar enfermedades para las cuales existe toda una ciencia de la salud para su óptimo tratamiento”.

Incluso el periodista Pedro Ferriz Hijar se sumó a la controversia e ironizó sobre el tema: “Opino que se les van a morir muchos por seguir sus consejos”.

Usuarios criticaron a Aislinn Derbez y a Nirdosh Kohra. Crédito: x

¿Quién es Nirdosh Kohra?

Nirdosh Kohra es médico cirujano graduado por la Universidad Anáhuac. Nació en la Ciudad de México y ha estado vinculado a diversos proyectos. De acuerdo con el sitio Bodhi Medicine, es fundador de este proyecto y de Conscious Medicine, y cofundador de Path of Meditation.

Sobre el origen de su medicina alternativa, Kohra la resume en la amalgama de estudios y experiencias obtenidas durante varios años: “Emprendí un viaje de vida alrededor del mundo para encontrar la manera de unir la medicina occidental y oriental. He experimentado en mí mismo y me he entrenado en diversas metodologías de sanación y transformación en India, Europa, Estados Unidos y México que me permitieron crear el Instituto de Bodhi Medicine”, se lee en su biografía oficial.