Madre de Ayelín, niña asesinada en Guerrero, pide ayuda a Xóchitl Gálvez: “El país de rodillas ante la delincuencia”

Flor Marcelo, madre de la menor, lanzó un llamado a Xóchitl Gálvez desde un plantón en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación Foto: @flora_ma12 Cuartoscuro

En pleno periodo de intercampañas, la aspirantes a la Presidencia de la República siguen sumando adeptos. Ahora fue Flora Marcelo Rojas, madre de la menor de 13 años Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, asesinada en 2020, quien mostró su respaldo a Xóchitl Gálvez y le hizo un llamado para que se haga justicia.

Desde un plantón en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, Flora Marcelo envió un mensaje a la aspirante presidencial a quien le pidió ayuda para hacer justicia para su hija, quien, dijo, fue “secuestrada, violada y mutilada”.

La mujer acusó que a poco más de tres años del feminicidios de su hija de 13 años y por exigir justicia, fue amenazada y obligada a desplazarse a la Ciudad de México, en donde incluso ha sido víctima de agresiones.

“Llevo tres años viviendo en la calle en un plantón que está fuera de la Secretaría de Gobernación he ido de dependencia en dependencia buscando ayuda buscando justicia, pero no he tenido respuesta en el gobierno de López Obrador (...) Xóchitl me dirijo a ti porque estoy segura que eres la mejor”, dijo en un video.

El feminicidio de Ayelín causó indignación y dio pie a protestas en la Ciudad de México. EFE/David Guzman

En su video, Flora Marcelo dejó ver su confianza en Gálvez Ruiz, quien lidera las aspiraciones de la alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, para “regresar la esperanza al pueblo”.

Señaló que actualmente México se encuentra “de rodillas ante la delincuencia”y apeló a que Xóchitl Gálvez es madre de familia para pedirle empatía.

“Sé que eres madre y comprendes que nuestros hijos son nuestra mayor preocupación, y deseamos que ellos regresen con bien a su casa sin que nada malo les pase”, dijo a la aspirante presidencial.

En su llamado de ayuda para Xóchitl Gálvez, la madre de Ayelín exigió que los culpables paguen por lo que le hicieron a su hija y para que se ponga fin a la impunidad.

La menor fue reportada como desaparecida y posteriormente su cuerpo fue localizado en una barranca en Tixtla, Guerrero Crédito: GX/@flora_ma12

Asimismo, reclamó que el Estado trate a los familiares de víctimas de feminicidios como si estuvieran haciendo algo mal.

El feminicidio de Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo ocurrió en octubre de 2020. Su desaparición fue reportada por sus familiares el 15 de octubre, y sólo cuatro días después, su cuerpo sin vida fue localizado en inmediaciones de una barranca localizada en Tixtla, Guerrero.

Recientemente, en agosto del año pasado, Flora y sus dos hijas fueron agredidas físicamente cuando se encontraban en el plantón en la Secretaría de Gobernación, por sujetos vestidos de negro, quienes intentaron desalojar a las personas que se encontraban protestando.

Se señaló que los hechos ocurrieron durante la noche, cuando los sujetos les hicieron un llamado para retirarse del lugar y, ante la negativa, agredieron a los inconformes.