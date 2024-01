Melissa Barrera revela nuevos detalles de su despido en ‘Scream 7′: “Condeno el odio”

La famosa actriz mexicana había sido la protagonista desde la quita entrega @Desde_LaButaca_

Melissa Barrera, conocida por su papel de Sam Carpenter en las recientes entregas de la conocida saga Scream, fue despedida del elenco el pasado noviembre previo a la producción de Scream 7, tras una serie de publicaciones en redes sociales referentes a Palestina, las cuales el estudio Spyglass Entertainment interpretó como antisemitas.

Ahora, la actriz brindó una entrevista con RollingStone de afirmó que su intención fue siempre abogar por los derechos humanos y que no considera que su posición deba ser motivo de controversia.

“No sé ni qué decir. Creo que todo lo que pasó fue muy transparente, por ambas partes, y sé quién soy, y sé que lo que dije siempre vino de un lugar de amor y un lugar de humanidad y un lugar de derechos humanos y un lugar de libertad para las personas, que no debería ser controvertido. No debería ser objeto de debate. Así que estoy muy tranquila. La gente que me conoce en mi familia sabe la verdad sobre mí y cuál es mi postura, y creo que la mayoría de la gente del mundo también”, declaró la actriz de 33 años quien poco después de haber sido despedida de la cinta, compartió su repudio a la discriminación, sobre todo como mujer latina.

Melissa Barrera participó en "La Academia", TV Azteca, previo a su éxito en Hollywood

“Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo en contra de cualquier grupo de personas. Como latina, y orgullosamente mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso intento utilizarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes más lo necesitan”.

La postura de Spyglass se dejó clara a través de un comunicado donde la empresa enfatizaba su política de tolerancia cero hacia el antisemitismo y el discurso de odio en cualquiera de sus formas, incluyendo cualquier “distorsión del Holocausto”, acusación que Barrera negó de inmediato. Hasta el día de hoy, la actriz subraya que su llamado era hacia un alto al fuego en Gaza, buscando el bienestar de todos los afectados por la violencia.

Además, continuó manifestando su apoyo a Palestina al unirse recientemente a una marcha en favor de la región durante su asistencia al Festival de Cine de Sundance, donde presentó su película Your Monster.

El alejamiento de Barrera de Scream no fue el único revés para la franquicia, ya que su compañera de reparto, Jenna Ortega, también abandonó la secuela; además, el director Christopher Landon se retiró del proyecto. Se informó que la decisión de Ortega fue previa al despido de Barrera. Al respecto, Barrera comentó que Ortega es una buena persona y que existe un mutuo apoyo entre ellas desde que se conocieron dentro de la saga del famoso slasher.

La actriz Melissa Barrera sigue presente en otros importantes proyectos EFE/EPA/Caroline Brehman

Landon, por su parte, describió su salida del proyecto como pasar de un trabajo soñado a una pesadilla, manifestando su tristeza por todos los involucrados y afirmando que era tiempo de seguir adelante. El futuro de Scream 7, pero a pesar de los sentimientos encontrados, era necesario “seguir adelante”.