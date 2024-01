Magaly Chávez reveló supuestas intimidades de su ex, Alfredo Adame: “Le gustan los transexuales”

Chávez y Adame sostuvieron una relación en 2022, ahora se sabe que sólo fue "un pacto" (Foto: Ig/@magaly_chavezoficial, Ig/@adamereacciona)

Recientemente Alfredo Adame se involucró en una nueva polémica, pues apenas ingresó a La casa de los famosos de Telemundo y el polémico actor lanzó fuertes declaraciones en contra de su ex pareja, la modelo y conductora de televisión Magaly Chávez.

Y es que el ex galán de telenovelas, fiel a su explosivo estilo, insinuó que la también influencer es una mujer trans, como ya lo había declarado antes en diversos encuentros con la prensa.

Durante sus interacciones con los habitantes del reality show, Adame comentó detalles sobre sus relaciones con mujeres y cómo terminaron cada una de ellas.

Fue entonces cuando alguien le preguntó “¿Te refieres a Magaly Chávez?”, cuando habló de su ex novia y las razones por las que terminó dicha relación.

“La última (novia) me salió con... En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada y yo veía algo muy sospechoso, muy raro”

"En mes y medio nos dimos tres besos", reveló Alfredo Adame. Crédito: momentosdelcdlf (TikTok).

Otra de las concursantes del reality le dijo en tono de broma “Te salió con premio”, pero Adame simplemente dijo que era suficiente.

“Simplemente dije, ‘hasta aquí’, estábamos en el reality de República Dominicana y ya me le alejé y todo el rollo y no sé qué y ‘pues terminamos, reina tú y yo ya no somos nada’. La respeté y todo el rollo y pues bye bye. Y luego se puso peleonera conmigo”, dijo el actor.

Ante las declaraciones del actor, ahora Magaly Chávez las ha respondido y expresó que el enojo del aspirante a político se debe a que ella no quiso salir con él “realmente” en ningún plano, sino que la suya era una relación fingida.

“Es una estrategia de él, lo conozco perfectamente, porque lo he escuchado detrás de cámaras y sé de lo que es capaz de llegar a hacer con tal de entrar en un círculo social”, contó la conductora a las cámaras del programa Chismorreo de Multimedios.

La modelo se ha convertido en tema viral tras ser confundida por Adame con el personaje de animación Gokú (Foto: Instagram)

Así mismo, Magaly Chávez dijo conocer información de la vida íntima de Adame, pues algunas personas allegadas a él se las han confiado.

“Hay cosas que me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él, que le gustan los transexuales (sic), que le gusta contratar a chicas así, no me espanto, de ninguna manera vienen de fuentes muy cercanas, amigos de él, compañeros de él de hace mucho tiempo.

Pero yo no tengo por qué andar ventilando su vida, no sé si sea cierto y ni quiero comprobarlo, ni me interesa, es un tipo que no me interesa lo que haga ni su vida, ni mucho menos”, expresó.

Chávez también recalcó que la suya fue una relación “por pacto”, por lo que realmente nunca consolidaron ser una pareja, como se lo hicieron creer a los medios y al público en 2022.

Magaly Chávez afirmó que su relación con Adame, fue "un pacto" Crédito: Multimedios

“Él y yo nunca anduvimos como una pareja, tuvimos un pacto, lo único que nos veíamos en presentaciones, en cosas que teníamos que hacer ante pantallas, nunca salimos ni como amigos ni como nada. Nosotros nunca tuvimos una conexión de vamos a comer o vámonos por un un helado”.

Adame buscaría afectar la imagen de Magaly Chávez

Ya en enero de 2023, Magaly Chávez había asegurado que interpondría una demanda contra Adame, quien poco antes había asegurado en el canal De la Rosa TV que “es una trans”. Chávez aclaró que a ella no le molestó el hecho de que la llamara trans, sino porque lo hizo buscando afectar su imagen.

Chávez procedió legalmente contra Adame por difamación (Foto: Instagram/@magaly_chavezoficial)