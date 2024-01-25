Eclipse solar 2024: estos son los mejores puntos de Mazatlán para contemplar el fenómeno astronómico

Observadores contemplan un eclipse solar total que proyecta su corona brillante sobre un sereno lago de montaña bajo un cielo estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez faltan menos meses para que tenga lugar uno de los eventos astronómicos más esperados de este 2024 en México, se trata del eclipse solar total que conseguirá oscurecer el cielo por algunos minutos durante pleno día. El punto que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) determinó como el mejor lugar para su visualización fue Mazatlán, Sinaloa.

Mazatlán será la mejor ciudad para ver el eclipse, aunque también se incluyen en su trayectoria otros lugares como lo son: Durango, Torreón y Monclova.

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Así que si disfrutas de ver este tipo de eventos y quieres disfrutarlo en su máximo esplendor, a continuación te compartimos los mejores puntos de Mazatlán para que puedas hacerlo.

Cuáles son los mejores puntos para ver el eclipse solar total

Como se mencionó anteriormente, Mazatlán fue elegida como la ciudad en la que se podrá apreciar en su punto máximo, pues se encuentra muy cerca de la línea central, así que no es necesario reubicarse, es decir, en la mayoría de los lugares de la capital de Sinaloa se podrá disfrutar del evento único; sin embargo, en caso de estar en la parte sureste de la ciudad, se tendrá un poco más de totalidad.

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Ejemplo de lo anterior es que en el resort de Quintas del Mar se podrá ver el fenómeno por cuatro minutos y siete segundos, mientras que en las Playas del Sur el tiempo se alargará al ser de cuatro minutos con 18 segundos.

Para entrar exactamente en la línea central se puede viajar por la carretera 150 o 15. La línea central está entre Villa Unión y Agua Caliente de Garate; punto en el que se se verá alrededor de ocho segundos más de totalidad a diferencia de en caso de observarse en la parte oriente de Mazatlán.

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Una persona sostiene unas gafas protectoras rojas para observar de forma segura el eclipse solar parcial visible a través de sus lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de estar en Dimas, localidad ubicada en el municipio de San Ignacio también sigue estando dentro de la trayectoría, pero sólo verás unos dos minutos de totalidad.

Por lo anterior, se puede concluir que la carretera 150 es la mejor opción para moverse a la trayectoria de la totalidad; sin embargo, un obstáculo que se puede presentar son las nubes costeras, por lo que para evitarlas se puede manejar hacia el noreste sobre las carreteras 40 o 400. Estas carreteras básicamente continúan la línea central hasta las montañas hasta que se interseccionan en Las Adjuntas.

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Cuándo y a qué hora se podrá ver el eclipse solar total

El fenómeno astronómico tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril y de acuerdo con las estimaciones, el eclipse iniciará a las 10:51 horas. La fase total del eclipse empezará a las 12:07 horas y terminará a las 12:11 horas, justo en el momento en el que el Sol estará cenit, es decir, en su punto más alto del cielo.

Después de que ocurra la fase total, el Sol será de nuevo tapada de manera parcial, la cual terminará a las 13:32 horas, por lo que se estima que el eclipse solar tendrá una duración de cuatro minutos con 28 segundos en Mazatlán.

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Cabe mencionar que durante el mes de abril, el clima en Mazatlán es ideal para observar fenómenos astronómicos, ya que, en promedio, se considera que solamente habrá un día lluvioso durante este mes y la precipitación promedio es de solamente 5.2 milímetros. Lo anterior indica que en dicho mes, la fracción del cielo tapada por las nubes es de 25 por ciento para el municipio de Sinaloa, muy por debajo de cualquier otro lugar fuera de México donde se podrá ver el eclipse.