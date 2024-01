Hijo de Chucho Benitez asegura que a su papá “lo mataron”

El jugador ecuatoriano fue referente de la Liga MX (Twitter/@therealzeke7077)

Casi 11 años después de la muerte de Christian Benítez en la ciudad de Doha, Qatar, su hijo rompió el silencio para dar a conocer su punto de vista sobre el fallecimiento de uno de los jugadores de mayor relevancia en el futbol mexicano. Al respecto, durante una entrevista, declaró que a su papá “lo mataron” y afirmó contar con pruebas.

En las redes sociales se dio a conocer una entrevista que Fabiano Benítez concedió al medio Studio Futbol. En el espacio, declaró que ha emprendido la búsqueda y análisis de documentos que lo han llevado a concluir que la muerte de su padre el 29 de julio de 2013 fue una acción premeditada, sin atribuir responsabilidades.

“El instinto de uno como hijo, como familiar y como esa persona que lo conoció, porque era un joven sano que no tomaba, que estaba para su familia, para ayudar a las personas. Me voy haciendo preguntas y digo ¿por qué? ¿cómo fue? Y bueno, he obtenido documentos donde yo, personalmente, no quiero culpar a nadie. Yo creo, no creo, estoy seguro de que a mi papá lo asesinaron”, declaró.

El delantero fue presentado con El Jaish de Qatar y un día después de su debut falleció

La versión del hijo de quien fuera campeón de la Liga MX con el Club Santos Laguna y el Club América contrasta con la versión oficial que se llegó a declarar en su momento. Y es que las autoridades encargadas de la realización de la autopsia al delantero ecuatoriano determinaron que su fallecimiento fue por causas naturales.

¿De qué murió el Chucho Benitez?

El 29 de julio de 2013, semanas después de haber levantado el título con América y uno después de debutar con su nuevo equipo en Qatar, se dio a conocer la noticia de la muerte de Christian Benítez. De acuerdo con la cronología, durante la madrugada, el futbolista comenzó a presentar dolores abdominales muy fuertes, por lo que fue trasladado a un hospital en el país asiático.

El "Chucho" Benítez fue campeón con el América antes de emigrar a Qatar

Según llegó a declarar Liseth Chalá, viuda del futbolista, no recibió atención médica de manera oportuna debido a que no dominaba el idioma árabe ni el inglés. El padecimiento continuó agravándose y, minutos después de haber ingresado al hospital, se desvaneció. Posteriormente presentó convulsiones que precedieron su muerte.

Aunque en la primera autopsia, realizada en Qatar, decretaron que la causa había sido un paro cardiaco derivado de una peritonitis aguda, en el segundo estudio, mismo que se realizó una vez que el cuerpo de Benítez llegó a Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) decretó que se había tratado de un problema en la arteria coronaria de difícil detección.